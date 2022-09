Togo: Quand le gouvernement togolais continue de jouer dans la " cour des petits "

Après les mesurettes, dans le sens de la lutte contre la vie chère et l'inflation galopante qui atteint gravement les ménages togolais, le gouvernement togolais a montré une nouvelle fois son incapacité à prendre des mesures fortes et efficaces contre la cherté de la vie et en faveur des populations, en annonçant des décisions qui comme les précédentes ne seront sans effet conséquente sur la situation vécue depuis plusieurs mois déjà avec l'augmentation des prix de plusieurs produits de nécessité.

Alors que comme les voisins de l'Est et de l'Ouest, les Togolais s'attendaient à des mesures plus rigoureuses dont par exemple le relèvement du SMIG togolais qui depuis plusieurs années déjà est stationné à 35.000 F cfa, le ministre des Finances qui est porteur des annonces n'a indiqué qu'une augmentation de la valeur indiciaire des salaires et pensions. Et même si d'aucuns en griot de l'exécutif peuvent être tentés de s'illustrer dans un lavage de cerveau pour faire applaudir les populations, la question est de savoir combien de Togolais sont des fonctionnaires dans le public pour que l'on s'attende à ce que ces annonces puissent impacter efficacement.

En attendant, voici les annonces qualifiées par d'aucuns comme " fortes "...

1-Augmentation de 10% de la valeur indiciaire des salaires et pensions de retraite pour les fonctionnaires civils et militaires et les retraités du secteur public, soit un montant annuel de 22,5 milliards de francs CFA

2-Revalorisation additionnelle de 5% de la pension de retraite pour tous les retraités du secteur public (civil et militaire) et du secteur privé,

3-Indemnité mensuelle de transport de 10.000 francs CFA à titre exceptionnelle pour chaque fonctionnaire de l'Etat, payable hors bulletin pour faire face à la hausse des frais de déplacement par ces temps difficiles, soit un coût annuel budgétaire de 8,8 milliards de francs CFA

4-Gratification du reliquat de l'avance sur salaire consentie en janvier 2022 aux fonctionnaires et retraités sur les 8 mois restants à rembourser, soit 7,1 milliards de francs CFA afin de leur permettre de faire face à la rentrée scolaire et à la cherté de la vie

5-Gratification spéciale de 3 milliards francs CFA par transfert monétaire direct au profit des parents d'élèves pour l'achat des fournitures scolaires

6-Subvention de 2,5 milliards de francs CFA pour l'acquisition des manuels d'écriture et de lecture pour les élèves de l'enseignement primaire

7-Augmentation de la subvention pour les engrais de 6 milliards de francs CFA pour la porter à 7,5 milliards de francs CFA afin de permettre de stabiliser les prix tout au long de la campagne 2021-2022 au profit des agriculteurs

8-Dotation additionnelle de la subvention aux produits pétroliers de 30 milliards de francs CFA pour la porter à 37,8 milliards de francs CFA afin de poursuivre le soutien de l'Etat à la flambée des prix des produits pétroliers induits par la situation géopolitique au plan internationale et la hausse du coût du dollar

9-Dotation additionnelle de la subvention au gaz domestique de 7,7 milliards de francs CFA pour la porter à 9,3 milliards de francs CFA afin de continuer à soutenir les ménages

10-poursuite de l'application des mesures fiscales prises en faveur du secteur privé dans le cadre de l'Etat d'urgence sanitaire

" J'ai instruit le gouvernement à veiller à l'accélération et à l'aboutissement rapide des discussions avec les partenaires sociaux et le secteur privé en vue de la revalorisation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG). J'exhorte nos concitoyens à plus d'ardeur au travail par solidarité et au renforcement de la cohésion sociale par ces temps de crise afin de relever ensemble le défi du développement inclusif de notre pays ", dit le chef de l'Etat.