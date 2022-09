Sénégal: Lutte contre la vie chère, soutien aux ménages - Plus de 620 milliards de FCfa mobilisés selon le président Macky Sall

Le président de la République s'est adressé à la Nation le vendredi 16 septembre 2022. A cette occasion, Macky Sall est revenu sur les mesures prises par le gouvernement pour faire face à la flambée générale des denrées.

"Alors que le monde entier est confronté à une flambée générale des prix du pétrole et des denrées de première nécessité, l'Etat a déjà pris des mesures sans précédent de protection sociale et de soutien aux ménages, pour plus de 620 milliards de francs cfa ", a confié le président Sall. Il a expliqué qu'il s'agit de 300 milliards de subventions au carburant, à l'électricité et au gaz au 30 septembre 2022. Il s'y ajoute un montant de 157 milliards de renonciation aux recettes fiscales pour éviter le renchérissement des prix du riz, du blé, du maïs, du sucre et de l'huile. Il a rappelé les 120 milliards pour la revalorisation des salaires des agents publics ; plus de 43 milliards de transfert d'argent en soutien à 543 000 familles vulnérables.

"Les mesures d'allègement du coût de la vie et de soutien à l'emploi et l'entreprenariat des jeunes, la lutte contre les inondations, la cherté du loyer resteront pour moi la priorité des priorités, parce que mon souci, c'est de tout faire pour rendre le quotidien plus supportable pour tous ", a déclaré le chef de l'Etat.

Dans cette optique, ajoute-t-il, nous avons en perspectives de larges concertations avec toutes les parties prenantes notamment les associations de consommateurs, commerçants, etc. pour arrêter de nouvelles mesures.

"Ce sera une des tâches prioritaires du nouveau gouvernement que je m'apprête à former dès demain ", précise Macky Sall.