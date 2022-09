Afrique de l'Ouest: BRVM - Vigoureuse progression des indices de la Bourse en fin de semaine

Les deux indices de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont terminé la séance de cotation de ce vendredi 16 septembre 2022 avec une vigoureuse progression de plus 1%.

L'indice BRVM composite (indice général de la Bourse) a ainsi gagné 1,87% à 208,49 points contre 204,66 points la veille. Quant à l'indice BRVM 10(indice des 10 valeurs phares), il a aussi gagné 1,70% à 164,89 points contre 162,13 points la veille.

Cette embellie des indices a impacté positivement la capitalisation boursière du marché des actions qui s'est établie à 6275,929 milliards de FCFA contre 6160,798 milliards de FCFA la veille.

Celle du marché des obligations est en baisse de 12,788 milliards, se situant à 8164,130 milliards de FCFA contre 8176,918 milliards de FCFA la veille.

La valeur totale des transactions s'est établie à 567,969 millions de FCFA contre 1,070 milliard de FCFA.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres BOA Burkina Faso (plus 7,50% à 5 590 FCFA), Société Ivoirienne de Banque Côte d'Ivoire (plus 7,50% à 5 160 FCFA), BOA Benin (plus 7,43% à 6 655 FCFA), Sitab Côte d'Ivoire (plus 7,31% à 5 795 FCFA) et BOA Niger (plus 6,06% à 7 000 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres Sicor Côte d'Ivoire (moins 7,38% à 6 460 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (moins 6,21% à 755 FCFA), Crown Siem Côte d'Ivoire (moins 2,70% à 720 FCFA), Nestlé Côte d'Ivoire (moins 0,73% à 6 800 FCFA) et Bernabé Côte d'Ivoire (moins 0,71% à 2 110 FCFA).