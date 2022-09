Cote d'Ivoire: Ecole de la deuxième chance - Le pays à l'école de la France

Un atelier d'opérationnalisation et de déploiement de l'Ecole de la deuxième chance (E2C) a lieu du 6 au 10 septembre 2022 à Jacqueville.

Il rassemble 120 participants et a pour objectif spécifique, selon M. N'goran Kouakou, directeur de cabinet adjoint au ministère de l'Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l'Apprentissage, de trouver une réponse au chômage des jeunes âgés de 16 à 35 ans. A la cérémonie d'ouverture, le représentant du ministre N'guessan Koffi a signifié que ce séminaire vise à rendre opérationnelle et à déployer l'E2C, ainsi qu'à sensibiliser tous les partenaires et acteurs.

" J'ai un sentiment de reconnaissance à l'égard de tous les invités et partenaires et tout particulièrement au FDFP, qui a accepté de prendre en charge le processus de création de ce nouveau dispositif de formation professionnelle ", s'est-il réjoui.

Il a en outre indiqué que selon le rapport sur l'enquête nationale de l'emploi, la population sans emploi ni formation professionnelle dans la tranche d'âge comprise entre 16 et 35 ans, est passée de 1.475.873 jeunes en 2016 à 2.322.382 jeunes en 2019. Soit une augmentation de 57%.

Face à cette situation, sur l'initiative du ministère de l'Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l'Apprentissage, le gouvernement ivoirien sous la conduite du Premier ministre Patrick Achi, a adopté dans le cadre de la deuxième phase du Ps-Gouv un programme spécifique dénommé E2C.

Ce séminaire marque le début d'une série d'activités qui devrait aboutir, dans deux mois au plus tard, à la transmission au secrétariat général du gouvernement d'une communication et d'un projet de décret consensuel, permettant l'opérationnalisation et le déploiement de l'E2C. Ces travaux sont ponctués par des exposés et des travaux en commission.

L'E2C est un dispositif qui permet de fournir des compétences professionnelles à des jeunes âgés de 16 à 35 ans sans qualification ou mal insérés professionnellement et de les aider à construire un parcours professionnel et à se projeter dans l'avenir. Ce projet permet aux jeunes de se procurer une nouvelle chance d'insertion sociale.