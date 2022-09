Afrique de l'Ouest: Clap Ivoire - Les jeunes réalisateurs de l'Uemoa en compétition à Abidjan

A qui " le Grand Prix Kodjo Ebouclé ", la plus haute distinction du concours des jeunes réalisateurs de l'espace Uemoa ?

La réponse à cette interrogation sera connue le 9 septembre prochain au cinéma Majestic du Sofitel Hôtel Ivoire, à Cocody-Abidjan, pendant la cérémonie de distinction des lauréats de l'édition 2022 du concours Clap Ivoire, dans sa phase internationale.

Ainsi, le 5 septembre dernier, lors de la cérémonie d'ouverture de ce concours du Septième art qui met en compétition les jeunes réalisateurs dans les catégories Fiction et Documentaire, le ministre ivoirienne de la Culture et de la Francophonie, Mme Françoise Remarck, tout en situant l'importance de ce concours, a dit tous ses encouragements aux jeunes cinéastes. "Clap Ivoire, dans sa version internationale, concourt au renforcement de l'intégration sous-régionale et fait la promotion des métiers du cinéma. Depuis 22 ans, de nouveaux talents sont révélés avec la responsabilité d'assurer la relève d'un cinéma africain plus conquérant, plus compétitif et économiquement rentable".

Aussi a-t-elle engagé les jeunes cinéastes à croire en leur métier comme les autorités de la Côte d'Ivoire, locomotive économique de l'espace Uemoa, les y encouragent. " Le premier des Ivoiriens, le président de la République, Alassane Ouattara, accorde une place de choix aux industrie créatives. Vous êtes la relève, vous devez y croire ".

Cette phase internationale de Clap Ivoire qui se déroule du 05 au 09 septembre 2022 met aux prises des productions documentaires et fictions d'une durée de 13 mn chacun, en provenance des huit pays de l'Uemoa.

Avant l'adresse de la ministre, Mme Diomandé J. Lison Fall, directrice de l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire (Onacci), qui organise ce concours depuis plus de 20 ans, a souligné " la résilience et la solide capacité de l'Onacci à relever le défi de l'organisation de Clap Ivoire ".

Le représentant résidant de la Commission de l'Uemoa, Gustave Diasso a, quant à lui, rasséréné les participants sur l'engagement de l'organisation sous-régionale " à toujours soutenir Clap Ivoire. Ce qui se traduit par la création d'un prix spécial d'intégration Uemoa introduit cette année 2022 ". Il faut noter que deux candidats qualifiés lors de la phase nationale du 18 au 22 juillet dernier, représentent la Côte d'Ivoire. Il s'agit de Zeinab Soumahoro, dans la catégorie Documentaire, et Dôh Fousseny Traoré en fiction.

Outre le visionnage des films en compétition, des concours de pitch et des tables rondes sont au menu de Clap Ivoire 2022.