Congo-Kinshasa: FECOFA - L'élection aux postes au sein du comité exécutif se fera par liste

L'élection des postes au sein du comité exécutif de la Fédération congolaise de football association (FECOFA) se fera par liste. C'est ce qu'annonce le site web de la FECOFA.

La décision a été prise le jeudi 15 septembre à Kinshasa, à la suite de deux assemblées générales : ordinaire et extraordinaire de la Fédération congolaise de football association.

Les participants à ces assises ont opté pour la liste concernant l'élection des postes au sein du comité exécutif en lieu et place de postes par poste. Les statuts révisés comprenant 94 articles de la FECOFA ont été adoptés moyennant amendements.

En effet, indique la FECOFA, selon les nouvelles dispositions, plus précisément l'article 30, alinéa 1, les élections se font à bulletin secret et se déroulent conformément au Code électoral de la FECOFA et sont supervisés par la Commission électorale.

L'élection pour les postes au sein du Comité Exécutif se fait par liste. Afin de s'assurer de l'élection d'un minimum de trois femmes au sein du Comité exécutif en conformité avec l'article 37 al. 5 des présents Statuts, chaque liste doit, sous peine d'irrecevabilité, comporter au moins trois candidats de sexe féminin.

Chaque liste de candidats doit être soutenue par au moins deux membres de la FECOFA. Chaque membre ne peut soutenir qu'une seule liste. Si un membre soutient plus d'une liste, aucune de ses déclarations de soutien n'est considérée comme valable.

Lors de l'élection des postes à pouvoir au sein du Comité exécutif, la majorité absolue, soit plus de 50% des suffrages valablement exprimés, est nécessaire pour qu'une liste soit élue. Si aucune liste n'obtient la majorité requise au premier tour les deux listes ayant obtenu le plus grand nombre de voix dans le premier tour restent en lice pour le deuxième tour. En cas d'égalité des votes au deuxième tour, le candidat ayant obtenu le plus de voix lors du premier tour est élu. Si l'égalité persiste, il sera procédé au tirage au sort.

32 personnes, quota de clubs

Le quota de clubs est de 32 personnes lors de la prochaine assemblée extraordinaire et élective de la FECOFA. Il n'y aura pas seulement les représentants des clubs de la Ligue 1 et Ligue 2 du Championnat de la Ligue nationale de football. Ceux de clubs champions des différentes Ligues provinciales (11) sont également concernés.

Le secrétaire général de la FECOFA sera nommé ainsi que les deux secrétaires adjoints sur proposition du président au Comité Exécutif.

Concernant le comité de gestion de la LINAFOOT, de la LINAFF et la LINAFJ, tous les membres du comité seront élus.

Le code électoral de la FECOFA contenant 25 articles a été également adopté sans amendement par les participants à ces assises de 32 participants. Les deux délégués de la Ligue de la Province orientale par manque de vol et le représentant du FC Saint Eloi Lupopo n'ont pas assisté à ces deux assemblées de la FECOFA. Les différents rapports de l'AGO ont été également adoptés moyennant amendements.

Ces assises se sont déroulées en présence du ministre des Sports et Loisirs, Serge Nkonde, du conseiller principal du Chef de l'Etat au collège Culture, Arts et questions religieuses, Théo Thilumba wa Kabeya, du secrétaire général du Comité olympique congolais, Alain Badiashile, secrétaire général de la CAF, Veron Monsengwo, Jean Jacques Marcel Diene, directeur de cabinet du secrétaire général de la CAF, des délégués de la CAF et FIFA, Me Guy Kabeya des questions juridiques et Dieudonné Sambi des Finances.

Ces travaux ont été présidés par le président intérimaire Donatien Tshimanga et secrétaire général de la FECOFA, Belge Situatala.