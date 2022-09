Sénégal: Bayern Munich - Les prestations inquiétantes de Sadio Mané

Son transfert de Liverpool Fc vers le Bayern Munich à l'intersaison n'était pas destiné à combler le départ de Robert Lewandowski vers le Fc Barcelone, mais plutôt pour offrir à Sadio Mané un nouveau défi.

Son choix de rejoindre l'ogre bavarois n'est pas fortuit non plus, puisque le nonuple champion d'Allemagne lui offre la possibilité de glaner d'autres trophées tout en l'aidant à grandir davantage en tant que joueur. Mais, évoluer au Bayern oblige que l'on soit performant tous les trois jours du fait de l'enchaînement des matches.

Cependant, depuis quelques semaines, l'international sénégalais (89 sélections, 32 buts) pêche dans ce domaine. Pourtant, cela avait bien démarré pour le natif de Sédhiou qui avait mis tout le monde d'accord dès ses premiers matches. En Supercoupe d'Allemagne d'abord avec un but lors de la large victoire des siens face au RB Salzbourg (5-3) et un autre lors de la première journée de Bundesliga contre l'Eintracht Francfort (6-1).

Muet lors du succès 2-0 face au Wolfbourg, Sadio Mané a sorti le grand jeu à l'occasion de la correction infligée par le Bayern Munich à Bochum (7-0) avec un doublé et deux buts refusés, pour positions illicites, avant de voir son club partager les points avec le Borussia M'Gladbach la journée suivante (4e) sans trouver la faille (1-1). Il a fallu attendre le premier tour de la Coupe d'Allemagne contre Viktoria Koln pour voir le joueur formé à Génération Foot s'illustrer de nouveau avec une autre réalisation.

Depuis, c'est le grand désert. Entretemps, l'international sénégalais a eu à disputer deux rencontres en championnat (1-1 contre Union Berlin, puis 2-2 face à Stuttgart), et autant en Ligue des champions (2-0 contre Inter Milan et Fc Barcelone), sans pour autant trouver la mire. Trop pour un joueur qui est considéré comme la recrue phare sur le marché allemand et le plus gros salaire du club (20 millions d'euros). Un constat partagé par son entraîneur, Julian Nagelsmann, qui trouve que Sadio Mané est un peu timoré. "

C'est tout à fait normal en tant que nouveau venu qui doit, bien sûr, encore s'adapter à certaines procédures un peu différentes de celles de Liverpool ", a dédramatisé le coach bavarois en faisant référence au manque d'efficacité du Sénégalais tout en lui demandant plus. " J'ai déjà dit, au cours de la semaine, que j'aimerais qu'il fasse davantage certaines choses. Peut-être moins chercher le ballon ou les coéquipiers et essayer d'être un peu plus sûr de lui. Mais, nous sommes très heureux de l'avoir et il mettra son empreinte sur le jeu ", espère-t-il. Ce samedi, sur la pelouse d'Augsbourg (7e journée), Sadio Mané aura l'occasion de chasser les doutes.