Sénégal: Réforme et ouverture - Le double moteur de la croissance économique chinoise

Deuxième économie mondiale, la Chine est devenue le plus grand contributeur à la reprise économique mondiale depuis 2008. D'après He Mao Chun, du Centre de recherche pour les études sur la diplomatie économique de l'Université Tsinghua, la croissance économique remarquable de la Chine au cours de la dernière décennie est due aux efforts d'ouverture du pays, avec plus 400 politiques de réforme introduites chaque année, alors que la Chine a enregistré 1 100 milliards de Yuans d'investissements étrangers en 2021.

Significativement, pour chaque année, "Pékin a introduit en moyenne plus de 400 politiques de réforme et plus de 100 textes législatifs connexes" a-t-il dit. Et les entreprises chinoises jouent un rôle prépondérant dans cette dynamique. Le nombre quotidien moyen d'entreprises nouvellement créées avait également augmenté, passant de 6 900 en 2011 à 24 800 en 2021. Parmi les entreprises figurant sur la liste "Fortune 500" de 2021, 143, soit 40 %, étaient chinoises, tandis que 122 venaient des États-Unis. L'essor des entreprises chinoises est également le résultat de la qualité très améliorée des produits chinois. Au cours de la dernière décennie, les investissements en recherche et développement des entreprises industrielles au-dessus de la taille désignée en Chine ont augmenté à un taux annuel moyen de plus de 14 %. C'est l'exemple de la société technologique chinoise Huawei. En clair, "de 2011 à 2021, Huawei a dépensé plus de 845 milliards de yuans en recherche et développement. Selon le tableau de bord des investissements en recherche et développement industrielle de l'UE 2021, Huawei se classe au deuxième rang mondial des investissements en recherche et développement. La société est l'un des plus grands détenteurs de brevets au monde. Au 31 décembre 2021, Huawei détenait un total de 110 000 brevets actifs dans 45 000 familles de brevets" explique He Maochun, du Centre de recherche pour les études sur la diplomatie économique de l'Université Tsinghua.

Mieux, il a poursuivi qu'à la suite des réformes économiques des 10 dernières années, les entités de marché publiques, privées et à capitaux étrangers ont renforcé les trois moteurs de la croissance que sont la consommation, l'investissement et l'exportation. Ainsi, depuis 2012, les entités du marché chinois ont considérablement augmenté en nombre et en taille. "En 2020, parmi toutes les personnes morales, les entreprises publiques, privées et à capitaux étrangers représentaient respectivement 1,2 %, 98 % et 0,8 %. En 2021, sur les 150 millions d'entités du marché à l'échelle nationale, plus de 100 millions étaient des entreprises individuelles. La même année, l'investissement privé a enregistré une croissance de 7 %, supérieure au niveau national de 4,9 %" dira He Maochun.

Précisément, le secteur privé a contribué à plus de 50 % des recettes fiscales, plus de 60 % du PIB, plus de 70 % des innovations technologiques, plus de 80 % des emplois urbains et plus de 90 % du nombre total d'entreprises.

1 100 milliards de Yuans d'investissements étrangers en Chine en 2021

La Chine n'a jamais ralenti ses efforts de réforme et d'ouverture. Non seulement elle vend ses produits dans le monde entier, mais elle importe également activement des marchandises de nombreux autres pays et régions du monde. Le taux tarifaire général de la Chine a été abaissé à moins de 7,5% contre 15,3% avant l'adhésion du pays à l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Avec la croissance continue des importations, les grands événements commerciaux internationaux tels que la China International Import Expo, la China International Fair for Trade in Services, la Foire de Canton, la China International Consumer Products Expo, entre autres, ont ouvert une fenêtre pour une plus grande ouverture du pays. "L'année 2021 a marqué la cinquième année consécutive du raccourcissement de la liste négative de la Chine pour l'accès au marché, avec des articles restreints sur la liste nationale et son homologue de la zone de libre-échange réduits à 31 et 27 respectivement. En 2021, les investissements étrangers effectivement utilisés en Chine ont atteint un nouveau record de 1 100 milliards de yuans. Les politiques économiques saines de la Chine au cours des 10 dernières années ont insufflé un élan à son économie. La croissance n'est pas destinée à remplacer le statut de superpuissance d'une autre nation" à indiqué He Maochun.

En effet, tout cela intervient suite à l'adhésion de la Chine à l'OMC. Ainsi "la Chine a tenu toutes ses promesses d'ouvrir son marché, mais tout en facilitant le libre-échange à l'échelle mondiale et en défendant le multilatéralisme et la coopération économique. Le réseau chinois de collaboration " la Ceinture et la Route " s'est étendu pour inclure 149 pays et 32 organisations internationales. Pékin a également rejoint le Partenariat économique global régional (RCEP) et signé 19 accords de libre-échange avec 26 pays et régions d'Asie, d'Océanie, d'Amérique latine, d'Europe et d'Afrique" a-t-il conforté. Le marché chinois skest ainsi fortifié, en créant "des dizaines de millions d'emplois" à l'étranger.

Retour économique de la Chine

Tout au plus, "la croissance de la Chine est pour le peuple. L'essor économique a stimulé l'emploi et les efforts de lutte contre la pauvreté. Près de 10 millions de diplômés universitaires trouvent un emploi chaque année depuis 10 ans. Le grand rajeunissement de la nation chinoise est le point de départ d'une politique efficace de Pékin. Les politiques économiques importantes des 10 dernières années ne sont pas seulement un stimulant mais préparent également le terrain pour le retour économique de la Chine" a appuyé He Maochun, du Centre de recherche pour les études sur la diplomatie économique de l'Université Tsinghua.

Il est ainsi d'avis que malgré les propositions des Usa visant à contenir les entreprises technologiques chinoises, " sous couvert de sécurité nationale", que la Chine est devenue l'une des plus grandes économies du monde. "Le retour économique de la Chine met fin à ce statut unipolaire, mais Washington ne l'acceptera pas. L'allégement des charges et des difficultés des entreprises en tant qu'entités de l'économie de marché a été une réalisation importante de la Chine au cours de la dernière décennie" a-t-il Complété. Amadou DIOP