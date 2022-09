Algérie: Fennecs - Andy Delort s'excuse auprès des Algériens

Andy Delort s'est exprimé auprès du média officiel de la Fédération Algérienne de Football (FAF), s'excusant auprès des supporters de son absence et de son manque de clarté suite à sa pause avec l'Équipe Nationale quelques semaines après sa signature à l'OGC Nice.

" Je languis de rejouer pour l'Algérie, remarquer et prendre du plaisir sur le terrain. J'avais signé un long contrat avec Nice, il y avait beaucoup de concurrence. (... ) J'ai caché des choses au coach concernant un problème personnel qui faisait que je ne pouvais pas partir si loin de ma famille. J'ai mis du temps à le dire au coach, c'est ce qu'il m'a reproché.

J'aurais dû être plus clair et plus franc avec lui et peut-être que ce ne se serait pas passé comme ça. Je tiens à m'excuser auprès du peuple et je languis de montrer tout l'amour que j'ai pour ce maillot et pour ce pays ", a déclaré l'attaquant de 30 ans au micro de FAFTV.