Afrique de l'Ouest: Elimination des barrières non tarifaires- Ce que proposent les professionnels des transports et du commerce

Inviter l’ensemble des acteurs à respecter la règlementation et exhorter les acteurs à s’approprier les protocoles qui régissent le commerce et les transports en Afrique de l’Ouest. Voici des recommandations de l’atelier sur les barrières non tarifaires (Bnt),ténu à Abidjan, le 15 Septembre 2022. Ce à l’initiative de l’Alliance Borderless en partenariat avec la Commission de la Cédéao et la Chambre de commerce de Côte d’Ivoire, (Cci-Ci). Aussi les participants ont recommandé le renforcement des capacités de ces acteurs à travers les ateliers de sensibilisation sur les protocoles de la Cédéao d’une part et la sensibilisation des chauffeurs (notamment ceux transportant les produits agro-sylvo- pastoraux) au respect de la règlementation notamment celle liée à la sécurité routière, et d’ autre part, inviter les acteurs du transport au strict respect des dispositions (Règlement 14) sur la charge à l’essieu. Par ailleurs, les travaux ont préconisé l’invitation des opérateurs économiques à s’approprier les différentes plateformes électroniques pour le suivi et la résolution des barrières non-tarifaires. Ce n’est pas tout ! Il est prévu la Vulgarisation des plateformes sur le terrain à travers la formation des parties prenantes au commerce transfrontalier et le renforcement des capacités des Points focaux pour une meilleure prise en charge des Barrières non tarifaires, (Bnt). Sans oublier de doter les ports de la région de pèse-essieux.

Rappelons qu’Il s’agissait durant les travaux d’Abidjan, de donner plus d’outils aux organisations professionnelles et acteurs du commerce en vue d’être mieux armés face aux barrières non tarifaires (Bnt) dans le transit des marchandises. M. Koné Mamadou, point focal de la facilitation du commerce dans son intervention, a expliqué que deux des plateformes se déclinent sous la forme d’instrument numérique de notification des barrières non tarifaires de la Zlecaf et de Mécanisme d’alerte aux obstacles au commerce (Maoc), hébergé par le Chambre de commerce de Côte d’Ivoire.

Au nom de la Commission de la Cédéao, le conseiller principal en charge du commerce, Justin Bayili a soutenu que les acteurs du commerce ont encore les moyens d’inverser la tendance à leur avantage.« Il faut que les acteurs du commerce s’approprient ces outils qui sont mis à leur disposition au niveau régional et au niveau continental et qu'ils veillent à travailler à l’alimentation de ces outils en matière d’information de données statistiques et qui peuvent servent d’outil de plaidoyer auprès des décideurs » a -t-il dit.

Quant au président du Comité exécutif et du Comité national Alliance Borderless, Jonas Lago, il a exhorté les participants à «formuler les meilleures propositions et actions concrètes devant aboutir à terme à l’élimination définitive des barrières non tarifaires dominantes avec une forte implication du secteur privé dans les plaidoyers, afin qu’à l’instar de l’Alliance Borderless nous arrivions ensemble à influencer les politiques et pratiques affectant la facilitation des échanges dans la sous-région ouest-africaine ».L’Alliance étant d'ailleurs appelée à renouveler des sessions de renforcement de capacités au profit des transporteurs et des commerçants sur la connaissance des textes et règlements en vigueur.

Légende photo : Le président de l’Alliance Borderless côte d’Ivoire, Lago Jonas ( au micro) , le représentant de la Cédéao et de la Chambre de commerce et d’industrie de Côte d’Ivoire à l’ouverture des travaux( Ph : Bm)