Madagascar: Grande saison agricole 2022 - Appel aux fournisseurs de semences lancé par la FAO

Plus de 40 projets sont entrepris par la FAO à Madagascar, dont un tiers mis en œuvre dans le grand sud. Cette organisation est à la recherche de fournisseurs de semences, car le stock à sa disposition est insuffisant pour approvisionner les participants à ces projets.

L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) veut renforcer sa collaboration avec les entreprises et institutions fournisseurs de semences et matériels végétaux. Ceci s'inscrit dans le cadre de plusieurs initiatives et projets mis en œuvre dans les régions Anosy, Androy et Atsimo-Andrefana. " Un appel d'offre a été récemment publié par la FAO sur UNGM à l'endroit de tout professionnel dans la fourniture de semences de qualité pour la grande saison 2022 et de matériels végétaux destinés à la défense et restauration des sols dans le Sud du pays. Le stock de semences de qualité dont dispose la FAO à ce jour ne pourra pas couvrir tous les ménages agricoles qui participent aux projets dans le sud ", a communiqué la FAO, qui fait appel aux fournisseurs de semences vivrières et de matériels végétaux agroforestiers.

40 projets. À noter que la FAO - une institution spécialisée des Nations unies comptant plus de 190 pays membres - cherche depuis sa création à améliorer la nutrition, à accroître la productivité agricole, à hausser le niveau de vie des populations rurales et à contribuer à la croissance économique mondiale. Selon ses représentants, le premier objectif de cette organisation est de parvenir à la sécurité alimentaire, pour que chacun ait accès à tout moment à une nourriture de qualité en quantité suffisante, de manière à pouvoir mener une vie active et saine.

À Madagascar, la FAO met en œuvre une quarantaine de projets dont le tiers intervient dans les régions du grand sud. Les principaux objectifs des interventions consistent à renforcer la résilience des producteurs agricoles vulnérables au changement climatique et aux chocs, et à rendre les systèmes alimentaires plus inclusifs et durables. Ces projets, financés par divers donateurs et en collaboration avec différents ministères du gouvernement, sont mis en œuvre à travers des partenaires dont des organisations de la société civile (ONG, associations, etc.) et des entreprises du secteur privé.

Semences diversifiées. Pour la FAO, la grande saison 2022-2023 arrive à grands pas. " Chaque année culturale se compose d'une grande saison et d'une contre-saison, régulées par des calendriers basés sur les prévisions d'arrivée des pluies utiles et d'autres paramètres techniques. La prochaine grande saison débutera vers novembre. Le stock de semences de qualité dont dispose la FAO à ce jour ne pourra pas couvrir tous les ménages agricoles qui participent aux projets dans le sud. En ce sens, un appel d'offres a été lancé auprès des semenciers de Madagascar pour la fourniture de semences de légumineuses (ambérique, arachide, lentille, niébé, pois de terre, pois du cap), de céréales (maïs, mil, sorgho), de tubercules (boutures de manioc et lianes de patate douce), etc. Pour les semences de céréales et de légumineuses, la FAO collabore avec le Service officiel des semences (SOC) pour l'inspection et l'analyse des stocks suivant les normes de semences de qualité déclarée (SQD), si le fournisseur ne dispose pas d'un certificat actualisé ", a indiqué la FAO.

Reforestation. D'après les explications, la FAO privilégie la gestion rationnelle des ressources naturelle et la préservation de l'environnement dans le cadre d'économies à faible taux d'émissions et permettant aux générations actuelles et futures d'avoir accès à une nourriture saine, salubre et nutritive en quantité suffisante, ainsi qu'à d'autres produits et services agricoles, dans une optique inclusive.

De ce fait, la mise en œuvre des activités de relance agricole se fait en parallèle avec la mise en place de systèmes de restauration des forêts et sols et d'agroforesterie. Outre les semences vivrières, la FAO sollicite également des collaborations auprès de fournisseurs de cajanus, de cactus inermes, de moringa, de mucuna, d'acacia, de papayers et d'agrumes.