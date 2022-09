Afrique: Compétition africaine - CFFA et Elgeco Plus jouent gros

Les deux équipes malgaches CFFA et Elgeco Plus jouent leur qualification pour la suite de la compétition ce week-end. Les protégés de Titi Rasoanaivo sont prêts à en découdre face au Royal Léopards FC d'Eswatini ce jour pour les préliminaires de la Ligue des Champions de la CAF.

Les Malgaches handicapés d'un but en plus encaissé lors du match aller à Mahamasina n'ont pas le droit à l'erreur. Les joueurs ont entamé leur dernière séance d'entraînement, hier. " Nous avons commis une erreur lors du match aller et nous sommes là pour remporter la victoire à tout prix ", a annoncé le coach des champions de Madagascar.

À Mahamasina demain, Elgeco Plus jouera plus serein après le nul face au PWD de Bamenda du Cameroun au match retour à Bafoussam. Les hommes de Raux Auguste évoluant à domicile devront aussi marquer en premier et remporter la victoire coûte que coûte. La qualification est à la clé pour les vainqueurs de la Coupe de Madagascar engagés à la Coupe de la CAF.