Afrique: Début de la 6e réunion des présidents des cours constitutionnelles africaines

Les travaux de la 6e réunion de haut niveau du Caire des présidents des cours constitutionnelles, des cours suprêmes et des conseils constitutionnels africains ont débuté samedi matin sous le patronage du président Abdel Fattah Al-Sissi et en présence du premier ministre Moustafa Madbouli.

La haute cour constitutionnelle accueille la réunion tenue avec la participation de 40 pays africains représentés par 51 présidents de cours et conseils constitutionnels et de cours suprêmes.

Ont participé à la séance d'ouverture le président de la haute cour constitutionnelle, Poules Fahmi, le président de la Chambre des représentants, Hanafy Guebaly, le président du Sénat, Abdel Wahab Abdel Razek, le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukry, et le ministre de la Justice, Omar Marawan.

La réunion examine les questions constitutionnelles d'intérêt commun entre les pays africains, et vise à renforcer la coopération judiciaire, juridique et constitutionnelle entre ces pays.

La 6e réunion des présidents des cours constitutionnelles affirme l'importance d'une utilisation juste des ressources

Les participants aux travaux de la deuxième journée de la 6e réunion de haut niveau du Caire des présidents des cours constitutionnelles, suprêmes, et des conseils constitutionnels africains, ont affirmé, dimanche, que le droit international avait établi l'idée de coopération et de bon voisinage, ainsi que la nécessité d'une utilisation juste et équitable des richesses et des ressources partagées entre les pays voisins.

Cela vise à ce que tous les pays bénéficient des richesses et des ressources et qu'ils ne soient pas affectés par d'autres qui partagent les mêmes ressources, ont-t-ils indiqué lors d'une séance de cette réunion, tenue avec la participation de 40 pays africains.

Le vice-président de la Cour constitutionnelle suprême égyptienne, Tariq Chébl, a animé cette séance qui s'est tenue sous le titre "Garanties constitutionnelles pour le développement des ressources naturelles communes et l'organisation internationale pour leur exploitation".

L'identité culturelle est d'une grande importance dans la réalisation des objectifs de développement

Le président de la Haute Cour constitutionnelle (HCC), le juge Boulos Fahmy, a affirmé dimanche que la question de "l'identité culturelle" était d'une grande importance dans la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) auxquels aspirent tous les pays et peuples africains.

Le juge Fahmy s'est exprimé lors d'une allocution d'ouverture d'une séance spéciale intitulée "le rôle du contrôle constitutionnel dans la protection de la particularité culturelle des sociétés africaines" tenue dans le cadre de la 2e journée de la 6e réunion de haut niveau du Caire des présidents des cours constitutionnelles et des conseils constitutionnels africains, qui est organisé par la Haute Cour constitutionnelle (HCC) avec la participation des délégations de 40 pays africains.

Pour sa part, M. Ahmed Zayed, président de la Bibliotheca Alexandrina, a souligné que la constitution et les lois figuraient parmi les premiers outils pour préserver l'identité et la particularité culturelle et protéger le cadre culturel propre à chaque société.

Le président de la Haute Cour constitutionnelle et ses homologues africains visitent le Musée national de la civilisation égyptienne

Le président de la Haute Cour constitutionnelle, Boulos Fahmy, et la délégation qui l'accompagne comprenant des chefs de cours et conseils constitutionnels africains, ont visité lundi le Musée national de la civilisation égyptienne (NMEC).

Le chef de l'Autorité des musées, Ahmed Ghoneim, a accueilli M. Boulos Fahmy et la délégation qui l'accompagne, en leur expliquant les activités du Musée en tant qu'un édifice civilisé et culturel.

Ils ont visité les salles du musée, dont celle des momies royales, et se sont informés des plus importantes pièces archéologiques exposées qui racontent l'histoire de la créativité de la personnalité égyptienne à travers les époques.

Le Président Al-Sissi reçoit les présidents africains des cours constitutionnelles africains

Le Président Abdel Fattah Al-Sissi a reçu aujourd'hui les présidents des Cours constitutionnelles et suprêmes africaines participant à la sixième conférence organisée par la Cour constitutionnelle égyptienne des Cours constitutionnelles et suprêmes africaines, en présence du conseiller Paul Fahmy, président de la Cour constitutionnelle suprême, et ses adjoints le conseiller Dr. Mohamed Al-Naggar, la conseillère Dr. Fatma Al-Razaz, et le conseiller Tareq Chebl.

Le porte-parole de la Présidence de la République a déclaré que M. le Président a souhaité la bienvenue aux présidents des tribunaux africains, soulignant le souci de l'Égypte de soutenir le rôle de la justice dans les sociétés africaines, dans le cadre de la souveraineté de la légitimité constitutionnelle, d'une manière qui réalise un équilibre entre les droits, les libertés des citoyens, et l'exercice des pouvoirs publics pour leurs fonctions.

M. le Président a également souligné que les efforts judiciaires sont devenus d'une importance particulière à la lumière des défis auxquels sont confrontés les pays africains, notamment en ce qui concerne les droits de citoyenneté, les droits des réfugiés et des migrants, la protection de l'identité culturelle, les droits des peuples à leurs ressources naturelles communes, et les efforts de développement économique. Ainsi SE a mis l'accent sur la sensibilisation populaire, visant à renforcer le rôle des institutions juridiques et judiciaires, afin de permettre aux pays de relever efficacement les défis qui menacent leur entité, dont les plus graves sont l'idéologie extrémiste et la discrimination entre les citoyens pour des motifs religieux, ethniques ou sectaires, ainsi que pour préserver sa sécurité et sa stabilité.

Pour sa part, le conseiller Paul Fahmi a affirmé que le parrainage de la conférence par M. le Président Al-Sissi était un grand honneur, louant le souci de Son Excellence de consolider et de renforcer la prise de conscience de l'importance de l'indépendance du pouvoir judiciaire et de renforcer le rôle joué par les cours constitutionnelles dans la protection des capacités des États, jetant les bases de la démocratie, en faisant progresser le développement, en particulier à la lumière de leur succès dans l'enrichissement des concepts juridiques et constitutionnels dans la société égyptienne.

Le porte-parole a ajouté que les participants ont exprimé leur honneur de rencontrer M. le Président, appréciant le rôle vital de la conférence dans le renforcement de la coopération judiciaire entre les cours constitutionnelles africaines, qui est devenue une tradition annuelle importante au niveau du continent, reflétant la ferme orientation de l'Égypte vers l'Afrique, en tant que point central de sa politique.

La rencontre a été marquée par un dialogue avec M. le Président qui a porté sur les questions les plus importantes de l'arène africaine, notamment en ce qui concerne le rôle des cours constitutionnelles et suprêmes dans la préservation de la souveraineté des États. Les participants ont également exprimé leur aspiration à bénéficier de l'expérience égyptienne, qui est un modèle de respect de l'État de droit et de l'indépendance du pouvoir judiciaire.

Le ministre de la Justice et rapporteur du comité pour la reforme législative, Omar Marwan a affirmé que l'Etat accordait un intérêt particulier à la préservation de l'environnement et à la lutte contre les retombées du changement climatique soulignant le soutien apporté par le président Abdel Fattah Al-Sissi aux projets et études liés au dossier de l'environnement.

M. Marwan a tenu ces propos lors d'un atelier de travail lundi sous le thème "L'environnement et le changement climatique entre réalité et espoir" au vu de la vision Egypte 2030 pour l'environnement et le climat.

Cet atelier de travail, a précisé le ministre, cible les diverses parties prenantes pour proposer des solutions aux problématiques et défis que le monde affronte et ce dans le cadre des efforts étatiques pour atteindre le développement environnemental et lutter contre le changement climatique.

La déclaration finale aura un grand impact sur le développement du continent

Les recommandations de la 6e réunion de haut niveau du Caire des présidents des cours constitutionnelles et suprêmes et des conseils constitutionnels africains, auront un grand impact sur le développement en Afrique, a déclaré le vice-président de la Haute cour constitutionnelle (HCC), et son porte-parole, Tarek Chebl.

Lors de la conférence de presse à l'issue de la réunion qui a duré 3 jours au Caire, avec la participation de 40 pays africains, M. Chebl a souligné le succès de la 6e réunion de haut niveau sur les questions inscrites à son ordre du jour concernant le continent africain.

M. Chebl a passé en revue les activités de la 3e et dernière journée de la réunion de haut niveau du Caire, qui a débuté par une session intitulée "La perspective économique de la justice sociale".

Cours constitutionnelles africaines : soutenir les solutions négociées justes sur les ressources naturelles

Les recommandations issues de la 6e réunion de haut niveau du Caire des présidents des cours constitutionnelles et suprêmes et des conseils constitutionnels africains, ont affirmé le soutien aux efforts visant à parvenir à des solutions justes négociées sur l'organisation d'exploitation des ressources naturelles partagées entre les pays.

Les recommandations contenues dans la Déclaration du Caire, et qui ont été lues par Boulos Fahmi, président de la haute Cour constitutionnelle, ont souligné l'importance d'activer les garanties juridiques pour assurer la protection nécessaire aux juges dans tous les systèmes constitutionnels, de renforcer le principe de séparation et d'équilibre des pouvoirs et d'œuvrer pour garantir les droits constitutionnels de tous citoyens.

La réunion a été organisée par la haute cour constitutionnelle du 10 au 12 septembre courant sous le patronage du président Abdel Fattah Al-Sissi avec la participation de délégations de 40 pays africains.

Les recommandations ont souligné le droit de tous les citoyens aux fonctions publiques, et appelé les États membres à s'engager à œuvrer pour mettre en œuvre les accords relatifs aux droits des étrangers et des réfugiés et encourager les efforts visant à intégrer les réfugiés sur le marché du travail.

Fiers de notre rôle dans le regroupement des pays africains au Caire (Haute Cour constitutionnelle)

Le président de la Haute Cour Constitutionnelle (HCC) Boulos Fahmy a confirmé que la cour était et continuerait d'être fière de son rôle dans le regroupement de la "nation africaine" à travers les réunions annuelles du Caire organisées par la HCC, soulignant les multiples liens historiques qui unissent les pays africains et que l'Egypte tient à renforcer.

Ces propos ont été tenus dans le discours prononcé par M.Fahmy devant la séance de clôture de la 6ème réunion de haut niveau du Caire des chefs des Hautes Cours constitutionnelles et des Conseils constitutionnels africains, qui s'est tenue du 10 au 12 septembre, sous le thème "Le rôle du contrôle constitutionnel dans le développement des peuples".

Il a ajouté que le contrôle constitutionnel représente une part importante du processus de développement avec tous ses éléments (économiques, sociaux, culturels et environnementaux) auquel aspirent les peuples africains, soulignant le souci des organisateurs de la conférence de traiter les problématiques et les défis devant le juge constitutionnel en ce qui concerne les composantes du développement.