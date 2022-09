Algérie: Henni présente l'état d'avancement du projet de réhabilitation du barrage vert

Alger — Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni, a présenté jeudi l'état d'avancement du projet de réhabilitation et d'extension du barrage vert lors de la réunion du Gouvernement, présidée par le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, a indiqué un communiqué des services du Premier ministre.

"Dans le cadre du suivi permanent du projet de réhabilitation et d'extension du barrage vert, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a présenté une communication consacrée à l'état d'avancement de ce projet qui revêt un caractère national et stratégique et qui s'étend sur 13 wilayas", a fait savoir la même source.

Le gouvernement a examiné ce projet dans ses dimensions écologique, environnementale et économique, liées à ses potentialités de création de richesse et d'emplois, souligne le document.

A l'issue de la présentation, le Premier ministre a rappelé les orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, relatives à "l'augmentation de la cadence" de réalisation du programme d'action entrant dans ce cadre, selon une démarche participative mobilisant tous les moyens et les compétences nationales et en s'assurant de la contribution de la société civile et des acteurs locaux.

Par ailleurs, M. Henni a présenté une communication sur la réhabilitation et le réaménagement du grand périmètre d'Abadla (wilaya de Béchar).

A ce sujet, il a présenté les mesures nécessaires pour sécuriser l'approvisionnement en eau de ce périmètre "en vue de couvrir tous les besoins en ressources hydriques".

Il a été également question de prendre les mesures inhérentes à la préservation et à l'extension des superficies agricoles ainsi que le développement des activités industrielles.