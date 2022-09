Soudan: Le pays participe aux sessions de l'Assemblée Générale de l'ONU

Khartoum — Le Soudan participera aux travaux de la 77e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies, qui se tiendra le 20 Septembre, tandis qu'une délégation technique des autorités concernées participera aux réunions préparatoires pour le Sommet sur la transformation de l'éducation, qui se tiendra le 19 de mois actuel.

Le Ministre des Affaires Etrangères, Ambassadeur Ali Al-Sadiq, a dit dans une déclaration à l'Agence Soudanaise de Presse que le chef de la délégation Soudanaise s'adressera aux réunions de l'Assemblée Générale des Nations Unies, expliquant les développements de la situation dans le pays et le rôle confié aux Nations Unies pour jouer afin d'atteindre un consensus national qui mène à la formation d'un gouvernement civil et la réalisation de la transformation démocratique et la complétion de la période de transition , ainsi que les questions liées à la stabilité dans la région de Darfour, le progrès de la mise en œuvre de l'accord de paix de Juba, le développement durable, et le rôle positif du Soudan dans la région, à côté de la question du barrage de la Renaissance.

Il a ajouté que le chef de la délégation devrait s'entretenir, en marge des travaux de l'Assemblée, avec ses homologues des pays participants sur les moyens de développer les relations bilatérales sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun.

Le Ministre par intérim des Affaires étrangères, ambassadeur Ali Al-Sadiq, participera, en marge des travaux de l'Assemblée Générale, à la réunion ministérielle annuelle des Etats membres de l'Organisation de la Conférence Islamique et à la réunion ministérielle des pays les moins développés, ainsi qu'à la réunion ministérielle du Groupe des 77 et de la Chine.

Le Ministre aux Affaires Etrangères participera également à la réunion appelée par la Chine (les Amis de l'Initiative Internationale pour le Développement).

Le Ministre des Affaires Etrangères rencontrera également un certain nombre de ses homologues, les Ministres des Affaires Etrangères participant à la session, et il présidera la réunion des ministres des affaires étrangères de l'IGAD pour discuter des questions liées à l'organisation du secrétariat exécutif, au remplissage des postes vacants et au suivi des centres de l'organisation dans les États membres, ainsi que les questions de paix, de stabilité et de développement dans la région.