Madagascar: Produits de santé et logistique sanitaire - Un salon professionnel les 20 et 21 septembre

Une trentaine de stands d'exposition et un espace affaires. Sur une même plateforme, deux espaces à objectif commun pour le " Salon professionnel sur l'approche Marché total pour l'Accessibilité et la Disponibilité des médicaments et produits de santé de qualité ".

Une toute première édition qui se tiendra au Carlton Anosy, et qui réunira les professionnels et acteurs de la logistique sanitaire et des intrants de santé. Il s'agit d'une initiative conjointe du ministère de la Santé Publique et du projet IMPACT, financé par l'USAID et mis en œuvre par PSI Madagascar et ses consortiums.

Ce salon dédié à la promotion des intrants de qualité pour tous s'adresse aux professionnels de la santé (médecins et les paramédicaux) et aux étudiants dans le domaine de la santé ; aux gestionnaires d'intrants de santé (dépositaires et pharmaciens) mais également aux responsables de la logistique sanitaire, incluant le ministère de la Santé Publique et les grossistes pharmaceutiques, les laboratoires et les pharmacies d'officine.

Quant à l'" approche du marché total " mis en avant dans ce salon, elle intègre le rôle du secteur privé, le secteur à but non lucratif et le secteur commercial dans la chaine d'approvisionnement sanitaire. Ce salon est ainsi le plus grand rassemblement professionnel centré sur les initiatives de la logistique sanitaire. L'événement inclut trois activités majeures : le market place, espace d'échanges des professionnels de la santé, acteurs de la logistique sanitaire (prescripteurs, gestionnaires d'intrants de santé) ; l'espace affaire pour détecter et conclure les opportunités d'affaires en matière de logistique sanitaire, et des ateliers de travail ayant pour but les disséminations de plans d'actions sur les analyses du marché des intrants de santé.