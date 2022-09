Afrique: Ligue des champions de la CAF - Le CRB et la JSK en mission de rattrapage

Alger — Les deux représentants algériens en Ligue des champions de la CAF: le CR Belouizdad et la JS Kabylie, disputeront leur qualification à l'occasion des matchs retour du premier tour préliminaire, contre respectivement les Sierra-Léonais de Bo Rangers FC et les Sénégalais de Casamance SC, dont les rencontres auront lieu samedi et dimanche soir (20h00) au stade du 8 mai 1945 à Sétif.

Le triple tenant du titre du championnat d'Algérie, le CRB, tenu en échec au match aller (0-0), partira avec les faveurs des pronostics contre un adversaire qui est loin d'être un foudre de guerre.

Le coach du CRB, le Tunisien Nabil Kouki a estimé que ses joueurs "ont raté la victoire lors du match aller. Ils sont motivés pour se rattraper samedi et décrocher leur billet qualificatif pour le deuxième tour ".

Une qualification exigée par le président du club algérien Mohamed Benelhadj, affirmant que les Belouizdadis n'auront pas le droit à l'erreur devant un adversaire qui n'a rien à perdre.

En cas de qualification, le Chabab sera opposé au 2e tour préliminaire, au vainqueur de la double confrontation entre DVO. Mongomo (Guinée équatoriale) et Djoliba AC (Mali).

De son côté, la JS Kabylie, deuxième représentant algérien dans cette prestigieuse épreuve, avait été battue au match aller par les Sénégalais de Casamance SC (1-0), dimanche dernier au stade Lat Dior (Thies).

Ligue des champions 2022-2023: le CRB et la JSK en appel

A l'instar du CRB, les Canaris de la JSK et leur nouvel entraîneur Abdelkader Amrani, fraichement nommé, seront appelés également à sortir le grand jeu pour espérer renverser leur adversaire, auteur d'un doublé la saison dernière, pour continuer l'aventure continentale.

Pour le match de dimanche, la JSK sera privée de Yacine Salhi qui a ressenti des douleurs aux adducteurs lors de la manche aller. Il sera indisponible pour une durée de dix jours.

En cas de qualification, les "Canaris" défieront le vainqueur de la double confrontation: ASKO de Kara (Togo)- FC Nouadhibou (Mauritanie).

En Coupe de la Confédération, la JS Saoura et l'USM Alger ont été exemptées du 1er tour préliminaire. Au 2e tour préliminaire, la JSS sera opposée au vainqueur de la double confrontation entre LISCR FC (Libéria) et SC Gagnoa (Côte d'Ivoire), alors que l'USMA croisera le fer avec le vainqueur de Milo FC (Guinée) et ASCK FC (Togo).

La seconde manche se jouera à Béchar et à Alger.