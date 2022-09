Algérie: Le rôle de l'imam dans la préservation de l'identité nationale souligné dans le Sud

Ouargla — La journée nationale de l'Imam a donné lieu jeudi, à travers les wilayas du Sud du pays, à plusieurs rencontres scientifiques s'articulant essentiellement autour du rôle de l'imam dans la préservation du référent religieux et de renforcement de l'identité nationale.

Dans la wilaya d'Ouargla, une pléiade d'imams et Chouyoukh, ont mis en avant l'importance de la mission de cette élite de la société dans la consolidation du référent religieux et l'identité nationale, lors d'une journée d'étude tenue à la bibliothèque principale de lecture publique Mohamed-Tidjani.

Lors de cette rencontre, intitulée "le rôle de l'imam dans la préservation de la sécurité nationale", le directeur local des affaires religieuses et des waks, le Dr. Mohamed Omar Hassan, a mis en relief la noble mission de l'imam concernant la transmission du message prophétique aux générations futures, et ce, poursuit-il, pour faire face aux différents fléaux sociaux.

Et d'ajouter que, l'iman joue un rôle pivot en termes de préservation de la paix intérieure, sociale et idéologique, et il peut être considéré, a-t-il dit comme "le cœur battant de la société musulmane".

Cette rencontre a été marquée, en outre par la projection d'un documentaire sur les activités menées par les mosquées et les zaouïas de la région, telles que la mosquée Malékite (vieux ksar d'Ouargla), la zaouïa du Cheikh Sidi Belkhir Echatti Al Ghiryani et la Zaouïa El-Kadiria dans la lutte contre de colonialisme français, à travers la préservation des principes fondamentaux de l'identité nationale.

L'évènement a été également une occasion pour faire connaître le parcours de certains oulémas et Chouyoukh du Sud du pays, à l'instar de Cheikh Sidi Mohamed Belkebir, Cheikh Naji Mohamed Korichi, et Mohamed Benhadj-Issa ainsi que d'autres qui avaient un grand rôle dans l'orientation de la société.

Dans le même sillage, une journée d'étude sur "l'imam et les nouveaux enjeux" a eu lieu à Touggourt.

Lors de cette rencontre, des universitaires et imams, ont saisi l'occasion pour mettre en exergue le rôle principal de l'imam dans et en dehors de la mosquée, afin de préserver les valeurs et les mœurs de la société, et de suivre le rythme des défis contemporains, et ce à travers "la rénovation du discours religieux".

Dans ce cadre, le Dr. Mohamed Taher Ghoul, a souligné l'importance de renouveler ce discours en matière de sa qualité et la profondeur du message qu'il porte notamment.

Dans le sud-ouest, le message de l'imam et son rôle pionnier dans la concrétisation de la paix sociale, ont constitué le thème principal d'une rencontre organisée à Bechar, à cette occasion.

Lors de cette rencontre, les intervenants ont mis en avant le rôle éducatif de l'imam, notamment en ce qui concerne ses efforts dans l'enseignement du Coran et les principes fondamentaux de l'islam tolérant et ouvert, en plus de l'encouragement des initiatives de solidarité, la préservation de l'identité nationale et la consécration de la voie de la modération et du juste milieu.

La maison de jeunes d'In-Salah a, pour sa part, abrité une rencontre similaire, ainsi qu'exposition anciens manuscrits de la région de Tidiket.

L'événement a été aussi marqué par des hommages rendus à plusieurs imams et retraités du secteur des affaires religieuses et des wakfs à travers des wilayas du Sud.