Madagascar: Taom-baovao Malagasy - Le "Lohataona" prévu à Antsiranana

Antsiranana accueillera la célébration du "Taom-baovao Iraisan'ny Malagasy" ou "Lohataona". La date a été annoncée officiellement par l'association MAMAFI et le KMTM.

Une rencontre inter région a le . Annoncé durant la conférence de presse à l'ANS Ampefiloha hier, le Nouvel An malgache aura lieu le 28 septembre au 1er octobre à Antsiranana. Cette décision a été prise lors de la réunion de l'association Malagasy Mampiray Firenena ou MAMAFI et le Komity Mikarakara ny Taombaovao Malagasy ou KMTM. "Nous sommes à la cinquième célébration du lohataona. La précédente a été faite à Mahajanga. À l'issue de notre réunion, le lohataona est un consensus des 22 régions pour le Nouvel An malgache.

Le lohataona marque la fin de la saison d'hiver et le début de l'année. C'est dans le printemps ou lohataona que les plantes commencent à fleurir, c'est aussi la période de reproduction des animaux ainsi que la semence du riz. Chaque région a son propre calendrier traditionnel mais le lohataona est la période qui réunit les 22 régions" , affirme Tangalamena Zakariasy Patrick, président du KMTM et MAMAFI.

Un grand carnaval montrant l'authenticité culturelle des 22 régions démarquera la célébration du lohataona avec les "Sehatra Iarahan'ny Raiamandreny ara-drazana amin'ny faritanin' Antsiranana" ou SIRFA.

Diversités culturelles

"Chaque région défilera avec la coiffure, le style vestimentaire, et la tradition de sa tribu. Concernant la croyance, Madagascar est encore un parmi les pays animistes. Les préjugés sur notre tradition devraient s'arrêter parce que c'est la richesse culturelle que nos ancêtres nous ont laissé. Le programme sera réparti en deux parties. La concertation sur la sortie du décret que le lohataona est un jour férié ainsi que la valorisation du soatoavina malgache avec les Raimandreny ara-drazana", ajoute t-il. Selon le ministère de la communication et de la culture, les différentes dates pour la célébration du nouvel an malgache ont toutes été approuvées sans aucune objection. Toutes les décisions à propos de la date du nouvel an malgache ne dépendent pas du ministère mais de chaque région.