Madagascar: TENNIS - itf U18 - Mahefa Anthony échoue en demi-finales

Une belle performance et une expérience encourageante. Dès sa première expérience en circuit ITF Junior U18 , M a h e f a A n t h o n y Rakotomalala a fait parler de lui au circuit mondial junior grade 5 de Maurice qui s'est joué du 1 2 au 16 septembre. Il est parvenu jusqu'en demi-finales et n'a perdu que face à l a tête de série numéro 3 de l'Afrique du Sud Yarona Morcule, 553ème mondial, finaliste du tournoi en 2 sets 1/6 1/6.

Au premier tour, le porte fanion de Madagascar a battu en 2 sets 6/3 6/1 le Mauricien Lucas Alexander Lai Fatfur. Un match dominé par Mahefa Anthony Rakotoma-lala du début jusqu'à la fin du match. Le Mauricien a essayé de résister au rouleau compresseur du Malgache mais cela n'a duré que les deux premiers jeux. En second set, Mahefa Anthony Rakoto-malala n'a laissé aucune chance au jeune Mauricien et le match a été bouclé en moins de 65 minutes.

Au second tour, Mahefa Rakotomalala a gagné le match par l'abandon du Hongrois Lorant Gyori (6/4, 4/1). Cet abandon n'a enlevé en rien à la qualité des jeux du Malgache qui a gagné le premier set en 6/4. L e second set n'est qu'une démonstration de force de Mahefa Anthony Rakotomalala et sa victoire n'est pas usurpée. Elle a été bien méritée. En quart de finale, Mahefa Anthony Rakotomalala a battu en 2 sets 6/2 6/2 l'Indien Parv Patel toujours en 2 sets 6/3 6/3.

Le slogan de Mahefa Anthony Rakotomalala est qu'" un bon joueur n'abandonne jamais, Never Give Up ". Elanirina Rakotomalala, son père a expliqué que " depuis son enfance, il veut toujours être le meilleur dans tous les domaines et il prend bien soin de sa santé et de son corps. Son point fort c'est sa persévérance, malgré son absence sur les tournois internationaux pendant 2 ans, il a toujours continué son entraînement même pendant la période de Covid ", conclut-il. Mahefa Anthony Rakotomalala a été classé troisième sur le circuit U14 de la confédération Africaine de Tennis de l'ITF (CAT) en 2020.

Et son père de continuer: " Son objectif c'est d'être un joueur professionnel même si ce sera encore très difficile sans l'aide de l'Etat, le cas échéant c'est de rester dans le monde du tennis (entraîneur diplômé, arbitre international... ) Il veut rejoindre un centre de sportétudes de l'ITF pour améliorer sa performance "