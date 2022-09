Madagascar: Tennis - iTf u14 - Fortunes diverses pour les raquettes malgaches

Deux garçons malgaches sont les seuls rescapés pour les demi-finales du circuit ITF/CAT. Les filles ont été toutes battues en quarts, hier.

Le tournoi de tennis appelé circuit ITF/CAT junior première étape a débuté vendredi au COT d'Ilafy. 15 garçons et 12 filles se sont donnés à cœur joie et se livrent des grandes batailles pour essayer de chercher le titre en grade 5 du circuit d'Antananarivo. Dans la catégorie des garçons, il ne reste plus que deux représentants malgaches en la personne de Mahery Raoily et de Mahvan Rakotomanga pour les matches des demi-finales de ce jour. Au second tour, Mahvan Rakotomanga s'en est sorti facilement devant Avotrini-aina Razafiarinosy en 2 sets 6/2 6/0.

En quarts de finale, Mahvan Rakotomanga a battu son compatriote Randy Rasambomanana toujours en 2 sets 6/1 6/0. Un match dominé par Mahvan. Chaque échange tourne à son avantage et Randy est vite dépassé tant au niveau technique qu'au niveau physique. Au match des demi-finales de ce jour, Mahvan Rakoto-manga affrontera le numéro un égyptien Elhelaly Moha-med qui a battu le Malgache Andry Rakotonirina en 2 sets 6/1 6/0. Quant à Mahery Raoily, un jeune tennisman originaire d'Antsirabe, sa place en demi-finales est méritée car c'est un joueur qui a de l'endurance et une technique adaptée au terrain. En quarts de finale, le tennisman d'Antsirabe a vengé son compatriote Kintana Ramboarina battu par l'Égyp-tien Raul Bazerghi en 2 sets 6/4 6/2 la veille.

Les filles à la trappe

Mahery Raoily a surclassé Raul Bazerghi en 2 sets 6/4 6/2. Pour les demi-finales de ce jour, si le jeune d'Antsi-rabe réussit à reproduire son match d'hier, il aura la forte chance de bousculer l'Égyp-tien Johnatan Edward.

Si quatre jeunes filles ont réussi à s'en sortir lors de la première journée, elles sont toutes passées à la trappe hier. Miranda Ranaivosoa a été battue par la Kenyane Seline Ahoya en 2 sets 1/6 6/7. Lors du premier set, la jeune Malgache n'a pas réussi à entrer dans le match et a commis beaucoup de fautes directes dont la Kenyane ne fait que profiter. Mya Andriamanarivo a été battue par l'Égyptienne Habib Habiba en 2 sets 6/0 6/0. La jeune Malgache a complètement raté son match et l'Égyptienne ne fait qu'une bouchée et le match a été bouclé en moins d'une heure. Fitia Robinson a presque failli écarter l'Égyptienne Jina Elmashad. Elle s'est inclinée en 2 sets 5/7 6/7. Pareil cas pour Noro Ralibert qui a donné de fil à retordre à l'Égyptienne Dareen Hosam. Elle a été battue et elle peut tirer une belle leçon de sa défaite. Pour le SG de la fédération malgache du tennis Fanilo Rakotoseheno, il a expliqué que " les jeunes raquettes malgaches ont montré des jeux convaincants mais le manque de compétition et d'expérience leur est fatal. Pour les matches d'aujourd'hui Mahery Raoily et Mahvan Rakotomanga pourront créer la surprise et je leur souhaite les meilleurs ".