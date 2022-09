Madagascar: FIDIMA fait appel aux porteurs de projets

Le Forum International des Investisseurs à Madagascar et en Afrique FIDIMA a organisé un événement préparatoire dimanche dernier chez Canal Olympia Iarivo.

Une initiative indépendante. Alors que la BAD vient de présenter le Plan d'Appui à l'Industrialisation et au Secteur Financier, des actions privées s'intensifient. Ainsi, Saholy Malet, fondatrice du FIDIMA, a présenté sa démarche devant 100 VIPs : rassembler " les bonnes personnes, au bon moment, et dans le bon endroit ". Etaient présents le directeur Afrique d'Imperial Tobacco, le spécialiste de la maintenance informatique de toutes les banques Malagasy, des membres du show-business...

Des projets variés. Si le FIDIMA soutient un journal économique et financier web dédié à l'Afrique, les projets évoqués étaient variés. Ainsi, Onjatiana Razafindrakoto, D.G. de Canal+Madagascar, partenaire du FIDIMA, a échangé avec le créateur d'un nouveau concept de briqueterie. Le FIDIMA a repéré Nono pour la photographie et le tourisme équitable, ou Hyacinthe, romancière, dont les romans sont déjà publiés, pourraient être portés à l'écran. Le FIDIMA s'est aussi intéressé à la collecte de déchets à Ilafy.

Et la suite? Pour tous les projets actuels ou futurs, le FIDIMA a créé une web app. Les porteurs de projets peuvent y vendre leurs prestations, et se faire directement régler par la Diaspora par Mobile Money. Les financiers privés auront accès aux projets validés en raison de leur maturité et du sérieux de l'équipe. Le FIDIMA organisera alors les rencontres One-to-One en septembre 2023. Le but est de faire se rencontrer les porteurs de projets et les financiers, d'ouvrir le réseau FIDIMA, et de créer des emplois. Le FIDIMA remercie particulièrement l'Express de Madagascar, partenaire depuis 2014.