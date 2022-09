Maroc: Province d'Essaouira - Remise de bus de transport scolaire et de camions-citernes à des collectivités territoriales

Ounagha (Province d'Essaouira) — Un total de 13 bus de transport scolaire et quatre camions-citernes ont été remis, vendredi, au profit de plusieurs communes rurales relevant de la province d'Essaouira.

La cérémonie de remise des clés de ces véhicules aux collectivités territoriales bénéficiaires s'est déroulée dans le centre de la commune rurale d'Ounagha, en présence du gouverneur de la province, Adil El Maliki.

Ainsi, ces bus de transport scolaire ont été remis aux communes de Aït Saïd, Akermoud, Bizdad, Ida Ouazza, Imintlite, Kchoula, Mejji, Ounagha, Sidi Abdeljalil, Sidi Ali Loukrati, Sidi Laaroussi, Tafedna et Timzguida Oufatasse, dans le cadre d'un partenariat entre l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), l'Agence Nationale pour le Développement des Zones Oasiennes et de l'Arganier (ANDZOA) et le Conseil provincial d'Essaouira.

Il s'agit de la première tranche d'un programme mis en place par les partenaires en vue de contribuer à la promotion de la scolarisation et aux efforts visant à venir à bout de la déperdition scolaire à l'échelle de la province, en particulier en milieu rural et dans les zones éloignées.

Dans une déclaration à M24, la chaîne télévisée de l'information en continu de la MAP, le chef de la Division de l'Action Sociale (DAS) à la préfecture de la province, Abdessamad Khairi, a indiqué que cette opération intervient dans le cadre du soutien scolaire, à travers le renforcement de la flotte dédiée au transport scolaire au niveau de la province, notant qu'un autre lot de bus seront acquis au profit d'autres communes dans les prochains jours.

Et d'ajouter que cette cérémonie a été aussi l'occasion pour faire la lumière sur les données et les efforts tangibles déployés au niveau de la province d'Essaouira dans le domaine de l'enseignement préscolaire, dont l'offre s'élève actuellement à 274 unités.

Toujours en matière de soutien scolaire, il a été procédé également à la présentation des données relatives à l'offre en Dour Talib et Taliba (Maisons de l'Etudiant et de l'Etudiante) au niveau de la province, a-t-il dit.

Pour sa part, le Chef du Département de l'ANDZOA à Essaouira, Abdellatif Mait, a fait savoir que ce programme prévoit également l'acquisition et la remise de 23 véhicules de transport scolaire supplémentaires, dans l'objectif de couvrir l'ensemble des collectivités territoriales et de palier le déficit accusé dans ce domaine.

L'objectif ultime, a-t-il souligné, est d'améliorer davantage les indicateurs de la scolarisation et de l'enseignement, en général, à l'échelle de la province à la faveur des efforts concertés de l'ensemble des intervenants.

Outre le transport scolaire, M. Mait a noté l'existence d'un programme de mise à niveau et de renforcement de l'offre de Dour Talib et Taliba, en vue de lutter contre la déperdition scolaire, en particulier parmi les filles rurales, et de rapprocher les établissements d'enseignement et d'hébergement des élèves dans les zones reculées.

L'enseignement préscolaire n'est pas du reste, a-t-il poursuivi, expliquant qu'un effort considérable a été consenti en la matière dans le cadre de l'INDH, avec la contribution de l'ANDZOA à l'équipement et à la mise à niveau de plusieurs unités dans le cadre du programme de généralisation de cet enseignement.

Toutes ces actions et initiatives s'inscrivent dans le cadre d'une vision provinciale et de la coordination entre les différents acteurs et parties prenantes, avec à leur tête l'INDH, en vue d'améliorer les indicateurs socio-économiques à l'échelle de la province d'Essaouira, et de l'enseignement en particulier qui demeure une priorité.

De son côté, le directeur provincial de l'éducation nationale, du préscolaire et des sports, Noureddine El Aoufi Laghzaoui, a relevé que la flotte de transport scolaire s'élève à 179 véhicules répartis entre les 52 collectivités territoriales que compte la province d'Essaouira, soulignant que ce chiffre devrait s'inscrire en hausse pour s'établir à 194 bus au profit de près de 9.000 élèves bénéficiaires.

Le responsable a expliqué que le choix des communes bénéficiaires a été effectué sur la base de critères objectifs, principalement la moyenne de kilomètres entre le siège de la commune et les établissements scolaires ainsi que le taux de déperdition qui constitue la priorité.

Il n'a pas manqué d'exprimer ses vifs remerciements aux partenaires (INDH, ANDZOA et conseil provincial) pour leur efforts et leur intérêt porté à la question cruciale de l'enseignement, notamment dans son volet de soutien scolaire, rappelant qu'outre le transport scolaire, les élèves bénéficient également de Dour Talib et Taliba, dont le nombre s'élève à 46 au niveau de la province, des internats (20 établissements) ainsi que de l'Initiative Royale "Un million de cartables" et du programme Tayssir.

Par ailleurs, quatre camions-citernes, dont l'acquisition a été financée par le conseil de la région Marrakech-Safi, pour contribuer à l'approvisionnement des zones rurales en eau, ont été remis aux communes d'Adaghas, Sidi Jazouli, Sidi Regragui et Takat.

Il s'agit d'un premier lot de véhicules, a fait savoir M. Khairi, relevant que d'autres véhicules seront acquis en vue de lutter contre la sécheresse et d'assurer l'approvisionnement en eau des zones affectées, en particulier dans la partie sud de la province, qui souffre d'un déficit en cette matière vitale.