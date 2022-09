Afrique: Mila 2022 - Le Congo se donne rendez-vous à Abidjan pour célébrer le livre

Du 26 au 28 octobre, Abidjan, capitale ivoirienne, abritera la cinquième édition du Meeting international du livre et des arts associés (Mila) à laquelle les écrivains, artistes et promoteurs du livre de plusieurs pays africains sont conviés, dont le Congo.

Cette année, le Mila accueillera neuf pays du continent, parmi lesquels la Côte d'Ivoire, pays hôte, le Congo, la Centrafrique, le Bénin, le Sénégal, etc. Placé sur le thème " Le livre et l'art face à la révolution digitale ", l'événement se positionne, depuis son lancement en 2018, comme un cadre de rencontre et de réflexion autour du livre et des arts.

Comme le stipulent les organisateurs, il contribue à valoriser et promouvoir la création littéraire et artistique, mais surtout à servir de pont de rencontres entre les talents et acteurs du livre africain. Expositions, dédicaces, panels, tables rondes, ateliers de formation, concours et distinctions articuleront les trois jours du festival qui accueillera près d'une trentaine d'hommes et de femmes de lettres, des éditeurs.

La participation du Congo à cette grande messe du livre se fera à travers l'écrivain Prince Arnie Matoko. Natif de Pointe-Noire et passionné de littérature, il commence à écrire des textes poétiques et narratifs dans ses cahiers d'écolier depuis le collège. Mais, il aura fallu attendre jusqu'en 2016 pour voir son talent se révéler au grand jour. Sa première publication, un recueil de poèmes, s'intitule " Mélodie des larmes ". La même année, il enchaîne avec quatre autres livres dont trois recueils de poèmes et une nouvelle.

Après une pause littéraire en 2017, il publie successivement, en 2018, un recueil de poèmes " Lettres de sang " et un recueil de nouvelles " La colère du fleuve " pour lequel il lui a été décerné le prix " Mongo Béti " pour l'ensemble de son œuvre. En 2020, il publie un autre recueil de poèmes intitulé " Entre les lignes du silence ", grâce auquel il figure parmi les cinq finalistes du prix Mila du livre francophone 2022.

Outre ses publications personnelles, Prince Arnie Matoko a contribué à plusieurs publications anthologiques littéraires à l'instar de " Anthologie analytique de la nouvelle génération des écrivains congolais " de Noël Kodia-Ramata, " Anthologie de poésie sénégalaise et congolaise " ainsi que de celle intitulée " Elégie pour le prince Mbéti " de Jessy Loemba. Au-delà de sa passion pour la littérature, il exerce depuis 2014, en sa qualité de magistrat, des fonctions de procureur de la République près le tribunal administratif de Brazzaville. Il est également enseignant à l'Université Marien-Ngouabi ainsi qu'aux différents instituts d'enseignement supérieur privé. Malgré ses multiples occupations, il parvient à concilier de façon remarquable la passion et la vocation.

La présence de l'écrivain congolais, en octobre, au Mila est à la fois un défi à relever pour exposer la grandeur de la littérature congolaise aux yeux du continent, mais également une opportunité pour nouer des partenariats et envisager des collaborations panafricaines.