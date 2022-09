Cote d'Ivoire: Alassane Ouattara à Paul Henri Sandaogo Damiba - "La Côte d'Ivoire est en plein soutien à vos efforts "

" J'ai le grand plaisir et l'honneur de recevoir mon jeune frère le Président Paul Henri Sandaogo Damiba, président de la transmission, chef de l'État du Burkina Faso. Je voudrais vous dire, Monsieur le Président, notre joie de vous recevoir aujourd'hui et vous dire combien de fois celle-ci nous paraît normale. Puisque les liens entre la Côte d'Ivoire et le Burkina sont très anciens (... ). Ici vous êtes chez vous Monsieur le Président. Je voudrais aussi vous dire toute ma compassion, la compassion de tous les Ivoiriens concernant toutes les victimes avec la situation des groupes armées terroristes qui font beaucoup de dégâts au Burkina et vous féliciter pour tous les efforts qui sont faits pour maîtriser cette situation. Je voudrais insister sur le fait que la Côte d'Ivoire est en plein soutien à vos efforts. Nous estimons que cette situation d'attaques terroristes concerne toute la sous-région et que nous devons tout faire pour vous soutenir, vous aider et aussi pour continuer d'échanger les renseignements, d'avoir une coopération au niveau de nos forces de défense et de sécurité que ce soit au plan bilatérale comme dans le cadre de l'initiative d'Accra.

Je voudrais aussi vous dire combien de fois nous avons apprécié vos initiatives en matière de dialogue entre les populations, vos initiatives de réconciliation. Car, dans de telles situations, la réconciliation est un levier important tant pour récréer la confiance entre les différentes populations. Je voudrais enfin vous réitérer toute ma disponibilité à reprendre et à renforcer la coopération économique et financière entre nos deux pays dans le cadre de la sous-région. Aussi, Monsieur le Président, je voudrais vous dire qu'au niveau de la CEDEAO, nous avons considéré que le Burkina Faso faisait beaucoup d'efforts et que le Burkina devrait continuer d'être soutenu. Et que nous devrions faire en sorte que vous puissiez établir un calendrier de la transition qui soit raisonnable. C'est ce que vous avez fait et bien évidemment la fin de ce processus doit être des élections démocratiques le moment venu. Nous vous faisons confiance quant à votre décision de respecter les engagements que vous avez pris avec les organes de la CEDEAO, notre communauté. La Côte d'Ivoire sera toujours en soutien à vos efforts et je vous souhaite à nouveau la bienvenue. Nous sommes confiants qu'avec toutes les décisions que vous avez prises, la situation continuera de s'améliorer au Burkina Faso. Merci Monsieur le Président. "