Cote d'Ivoire: Tour de Côte d'Ivoire - Bassirou rugit à Yakro, Traoré proche de la consécration

Les Éléphants cyclistes ont enfin cueilli leur première victoire à la 28e édition du Tour international de Côte d'Ivoire. Après quatre étapes de disette, ils sont montés sur la plus haute marche du podium lors de la 5e étape courue, hier, sur le parcours Bouaflé-Yamoussoukro, long de 101 km.

Et, c'est l'inoxydable Konté Bassirou de l'équipe de l'Agneby-Tiassa qui a permis aux Ivoiriens d'arracher ce premier succès. Après une course bien maîtrisée, le sprint ivoirien a coiffé sur la ligne d'arrivée le Burkinabé Paul Daumont et le Français Richet Noël Roger. Il a réalisé un temps de 2h 37'39 ", soit une moyenne horaire de 38,59 km/h pour boucler les 101 km du parcours.

Cette victoire ivoirienne permet à Traoré Souleymane de garder jalousement le maillot jaune de leader qu'il a arraché sur les épaules du Français à la 3e étape à Sakassou. Le rouleur-puncher des Éléphants est en tête du classement général avec un temps de 15h21'00 ". Il cumule 3 secondes d'avance sur ses deux poursuivants directs le Burkinabé Paul et le capitaine des Éléphants Abou Sanogo. Le Français Richet Noël Roger arrive à la 4e position avec un retard de 6 secondes. Cissé Issiaka occupe la 5e place au général avec 19 secondes de retard.

A deux étapes de la fin de la compétition, les Éléphants cyclistes sont en pole position pour remporter cette 28e édition du Tour International de Côte d'Ivoire. " Nous tenons le bout même s'il reste encore deux étapes. Nous allons essayer de gérer au mieux ces deux dernières étapes pour remporter le trophée qui porte le nom de notre chef d'État ", a confié l'entraîneur national, Assane Yobouet.

Les Étalons du Faso n'entendent pas les choses de cette façon. Paul Daumont et ses coéquipiers sont déterminés à mener la vie dure aux Ivoiriens sur les deux dernières étapes pour récupérer le maillot. " Avec 3 secondes tout reste encore jouable. On va se battre jusqu'à la dernière seconde récupérer le maillot de leader ", prévient l'entraîneur Jérémy Ouedraogo. La bataille finale s'annonce donc palpitante entre les Éléphants et les Étalons. Avant l'étape finale à Taabo demain, la caravane prend la direction de Didievi ce vendredi avec une course en ligne de 78 km.

Classement de l'étape

1- Konté Bassirou ( CIV) en 2h37'39 "

2- Paul Daumont ( BF) même temps

3-Richet Noël Roger ( FR) même temps

Classement général au temps

1- Traoré Souleymane ( CIV) en 15h21'00 "

2- Paul Daumont ( BF) avec 3" de retard

3-Sanogo Abou ( Civ) Avec 3" De Retard