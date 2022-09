Cote d'Ivoire: Education nationale - Les conclusions des EGENA remises au Premier ministre

Officiellement lancés le 19 juillet 2021, les Etats Généraux de l'Éducation Nationale et de l'Alphabétisation (EGENA) ont livré leurs conclusions le mercredi 7 septembre 2022.

De fait, lors d'une cérémonie à la Primature, le Premier Ministre Patrick Achi a réceptionné le document recensant les travaux initiés pour rendre l'école ivoirienne plus performante.

Les Etats généraux, faut-il le souligner ont été organisés autour de 7 thématiques qui sont : " Politique éducative et cadre légal, Inclusion équité et genre, Qualité des enseignements et de l'apprentissage, Pertinence efficacité interne et externe, gestion des flux et des passerelles de qualification, Gouvernance et gestion, Société apprenante et Digitalisation du système éducatif ".

En présence des acteurs locaux et des partenaires internationaux du système éducatif, Patrick Achi a souligné l'importance de ces recommandations.

" Avec la conclusion de ces États généraux, nous franchissons une étape immense dans la construction d'une nouvelle école ivoirienne, celle du diagnostic méticuleux et des recommandations structurées ", a indiqué le chef du gouvernement.

Le Premier Ministre a par ailleurs expliqué que l'école ivoirienne aura désormais pour boussole les résultats des EGENA. " Après la validation du Chef de l'État et la prise en compte de ses instructions, la formulation et la mise en œuvre du plan opérationnel détaillé, issu des conclusions des États Généraux, sera l'acte fondateur de la " Nouvelle École ivoirienne ", vitale pour nos enfants, primordiale pour notre nation ", a dit Patrick Achi. " Les États Généraux de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation que nous concluons aujourd'hui présentent un projet exigeant, pertinent et novateur pour notre école, mais plus encore, incarnent l'ambition d'une société nouvelle ", a ajouté le chef du gouvernement ivoirien.

De son côté, Mariatou Koné, Ministre de l'Education nationale et de l'Alphabétisation a livré les détails sur la mise en œuvre des conclusions. A l'en croire, plus de 865 milliards de Francs CFA sont nécessaires sur les 3 prochaines années pour l'exécution des recommandations.

" Les EGENA ne sont pas achevées. S'ouvre devant nous la mise en œuvre des recommandations ", a indiqué la Ministre qui s'est félicité de voir que " les populations sans distinctions aucunes ont adhéré à ce projet, catharsis de développement de l'école dans notre pays ".

Au cours de cette cérémonie, différents acteurs ayant contribué aux EGENA ont été décorés.