Cote d'Ivoire: Journée internationale de l'alphabétisation - Le gouvernement invite les populations à intégrer l'alphabétisation comme un facteur de développement humain

La Côte d'Ivoire est le premier pays africain à abriter la célébration de la Journée internationale de l'alphabétisation. Les assises démarrent aujourd'hui au Sofitel hôtel Ivoire d'Abidjan.

Dans cette déclaration du gouvernement, la ministre de l'Education nationale et de l'Alphabétisation, le Pr Mariatou Koné, exhorte les populations à s'approprier les différents programmes d'alphabétisation mis en œuvre sur toute l'étendue du territoire national.

Mesdames et Messieurs,

Mes chers Compatriotes,

Le 8 septembre 2022 marque la célébration de la 55ème édition de la Journée Internationale de l'Alphabétisation.

Instituée depuis 1967 par l'UNESCO, elle a pour but de " rappeler au public l'importance de l'Alphabétisation en tant que facteur de dignité et de droits humains et faire progresser l'agenda de l'alphabétisation pour une société plus instruite et durable ".Sa célébration mondiale est abritée cette année, pour la toute 1ère fois en Afrique, par la Côte d'Ivoire. Aussi voudrais-je exprimer à l'UNESCO et Sa Directrice Générale, toute la reconnaissance du Gouvernement et du peuple Ivoiriens pour cette marque de confiance et l'honneur faits à notre pays.

La 55è édition de la Journée Internationale de l'Alphabétisation porte sur le thème suivant : " TRANSFORMER LES ESPACES D'APPRENTISSAGED' L'ALPHABÉTISATION ".

Par ce thème, les Gouvernements sont invités à créer les conditions d'une alphabétisation accessible, flexible, constante et en permanente réinvention.

En effet, nos sociétés sont en perpétuelle mutation et ces évolutions constantes génèrent de nouveaux besoins de savoirs dans tous domaines et milieux.

Prenant la pleine mesure de ces défis et pour que nul ne soit laissé pour compte dans le processus de construction de notre pays, le Président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, a érigé l'alphabétisation au rang de priorité nationale. Ainsi, depuis 2021, le Ministère en charge de l'Éducation a pris la dénomination de ministère de l'Éducation Nationale et de l'Alphabétisation.

Chers compatriotes,

Le Gouvernement, par ma voix, invite les populations ivoiriennes à s'approprier les programmes d'alphabétisation mis en œuvre sur toute l'étendue du territoire, à intégrer l'alphabétisation comme un facteur de développement humain durable.

C'est à ce prix qu'ensemble nous pourrons réduirede façon substantielle le taux d'analphabétisme national qui est de 47%.

Je voudrais, pour clore mon propos, adresserun vibrant appel à tous les acteurs de l'alphabétisation, aux apprenants et aux partenaires techniques et financiers en vue de faire de ces Journées une réussite en participant de façon active à ces assises de partage de bonnes pratiques.

Je Vous Remercie !