Ile Maurice: The Lightning Cup - GR2 - 990m - Une surprise nommée Marauding

Il était pour beaucoup celui qu'on n'attendait pas dans le box gagnant dans la Lightning Cup, mais Marauding a damé le pion aux favoris en venant s'imposer au terme d'un très bon finish.

Au départ, Henry Tudor, Colour My Fate et Cartel Boss se sont montrés les plus rapides. Mais avec l'avantage de la ligne, Henry Tudor et Colour My Fate ont couru à l'avant alors qu'Anthony Andrews a pris la décision de rabattre Cartel Boss dans le box seat. Ce faisant, il devait causer une sérieuse interférence à Al Ramz et à plusieurs concurrents. A l'amorce du dernier virage, Cartel boss passa à l'offensive mais Marauding s'amena fort à l'extérieur pour s'imposer sous une monte énergique de Swapneel Rama dans les derniers mètres (Rs 2 500).

Ziva La Winter a été l'auteur d'un "eye-catching run" compte tenu du fait que son jockey Dinesh Sooful s'est blessé au départ de cette course. Le record de la distance n'a pas été battu, certes, mais on peut dire que c'était vraiment une belle. Et on en redemande. Outre cette réussite de prestige, l'écurie Gujadhur s'est aussi signalée avec Chosen Way (3e course) et Opague (8e course). Chosen Way (Bussunt), bien que versant en ligne droite, a grappillé du terrain pour couper la ligne d'arrivée en vainqueur. Sur ce qu'il a démontré, il gagnera encore des courses. Quant à Opague (Allyhosain), il a eu la meilleure accélération pour dominer Talisman.

L'écurie Hurchund et son jockey André Luiz Da Silva ont ajouté une autre réussite à leur palmarès avec le nouveau Noble Trip. Ce coursier, amorçant son attaque en épaisseur dans le dernier tournant, a terminé comme un boulet de canon pour venir rattraper Honokalani sur lequel Girish Goomany a tout tenté dans la deuxième épreuve.

L'apprenti Sonaram avait une belle carte à abattre avec Eurotec dans la quatrième épreuve longue de 2200m et il n'a pas laissé passer sa chance. Il a monté une course pleine de patience en arrière-garde avant de passer en revue le peloton en ligne droite.

L'écurie Allet a réalisé une bonne opération lors de cette 21e journée. Elle s'est signalée en deux occasions. Elle a remporté la première course de la journée avec Italian Way (Sooful). L'alezan est venu rattraper son compagnon d'écurie Sacred Night associé au jockey de l'écurie, Denis Schwarz. Ce dernier devait ouvrir son compteur chez nous en faisant triompher Go Jewel dans la septième épreuve. Spry, le favori de la course, a joué de malchance, ne trouvant pas le passage en ligne droite. L'écurie Merven a sauvé sa journée avec Padre Pio (5e course - Andrews). Prenant le train à son compte, il n'a jamais été rejoint.