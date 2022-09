Ile Maurice: Ezra Jhuboo - "Je ne suis pas à vendre"

Après l'ex-secrétaire générale Kalyanee Juggoo, au tour d'Ezra Jhuboo, ancien député de la circonscription no 14 Savanne/Rivière-Noire de démissionner du Parti travailliste, hier. Cela, moins d'une semaine après la présentation du nouveau bureau politique des Rouges. Qu'est-ce qui a poussé Ezra Jhuboo qui était, pourtant assis à la première rangée lors de la présentation du nouveau bureau politique du Ptr à Val de Vie, le 12 septembre, à claquer la porte ? Eléments de réponse.

Vous estimez que la constitution du bureau politique (BP) montre que le parti ne se transforme pas. Mais ce BP, c'est un choix du parti, n'estce pas ?

Non, le BP est une émanation de l'exécutif. Tout est dans les mains du leader. On se décrit comme le parti le plus démocratique ; ce qui est absolument faux.

Vous rejoignez un autre parti ? Je reste chez moi. Je ne rejoins aucun mouvement politique. Je suis désabusé après huit ans. J'ai essayé de changer les choses. Je constate que c'était un échec.

Comment anticipez-vous la réaction du Ptr ? On attribue les démissions au fameux "marchand de merveilles", ce qui est souvent vrai. C'est ce qu'ils diront aussi de vous ?

Non. Les membres du Ptr sont conscients de ma vision sur l'état du parti. Quand j'ai accordé une interview à l'express en 2017 dans laquelle je dénonçais les dysfonctionnements, beaucoup au sein du parti étaient d'accord avec moi. C'est aujourd'hui d'autant plus d'actualité. C'est vrai que dans le BP, il y a des gens de grandes valeurs, mais après deux défaites électorales personnelles, même si on estime qu'il y a eu des maldonnes, malgré ça, on aurait dû prendre de la hauteur et laisser le parti respirer. Moi, vous savez, je ne suis pas à vendre. J'ai fait de la politique par passion