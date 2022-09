Ile Maurice: Nos amies les bêtes - Les maladies de la peau, un vrai casse-tête

Beaucoup de chiens errants souffrent de maladies de la peau. C'est le constat de plusieurs associations non-gouvernementales qui militent pour le bien-être de ces animaux.

La raison principale, explique-t-on, est que cela est développé quand la chienne tombe enceinte. "Une chienne errante enceinte n'a pas accès aux mêmes traitements que les autres toutous qui ont une maison. Par exemple, elles ne sont pas nourries correctement et évoluent dans un environnement souvent précaire, voire insalubre", a remarqué Manishi Doolub-Gaungoo, présidente de Wellbeing of Strays. De plus, souvent les chiennes déjà touchées par cette maladie ont des petits, donc cela se transmet de la mère au petit.

Ces maladies de la peau peuvent être présentes sous différentes formes, dont dans le sang, ou sur la peau, comme le "mange" - une maladie de la peau courante chez les chiens et les chiots errants à Maurice, négligés ou maltraités. Ces chiens sont très souvent sans poils, avec une peau couverte de plaies ou de plaques épaisses dures. Ces chiens sont souvent décrits comme ayant une peau qui semble s'être transformée en 'pierre'. C'est une condition horrible et douloureuse.

La première chose à faire, quel que soit le type de la maladie de la peau dont souffre un chien est de l'emmener immédiatement chez le vétérinaire. "Car dans plusieurs cas, la maladie est contagieuse et peut se transmettre à d'autres mais aussi pour soulager la souffrance de l'animal dans l'immédiat", explique Manishi Doolub Gaungoo. Mais dans plusieurs cas, le traitement est lourd et très long. C'est pour cela que Well Being of Strays se tourne également vers la médecine ayurvedic et des remèdes naturels de grand-mère. "Le processus est long mais nous avons eu des résultats. Je le conseille à tous."

Fluffy est l'un des chiens souffrant d'une maladie de la peau que l'association a aidés. "Je peux vous dire qu'elle grandit et évolue comme tout autre chien 'normal'. Elle joue et est en contact avec d'autres chiens mais son traitement est à vie. Zis par mirak ki li kapav bien enn zour." A savoir que Fluffy cherche depuis 2018 désespérément une famille qui pourra l'accueillir et l'aimer.