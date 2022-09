Ile Maurice: Metro Express met prématurément fin au projet pilote de navette

Le projet pilote devait durer six mois. L'idée était d'évaluer ce moyen de véhiculer les habitants de Candos, Sodnac, Bassin, Palma et Vieux Quatre-Bornes vers la gare de métro de la ville.

Seconde tentative et second échec. Le service de navette opéré pour le compte de Metro Express dans la ville de Quatre-Bornes est stoppé net. La raison : officiellement des facteurs hors du contrôle de l'opérateur du tram. Toutefois, cela fait suite à une étude réalisée auprès des usagers et des habitants, où l'on note que ce service était quasi inexistant et ne respectait pas l'heure des dessertes.

Le projet pilote a été lancé le 9 août dernier par le ministère du Transport et Metro Express. Il devait durer six mois pour évaluer ce moyen de véhiculer les passagers depuis les quartiers à forte concentration vers la gare de métro de QuatreBornes. Le projet est désormais mort-né.

À savoir qu'environ cinq régions étaient ciblées, soit Candos, Sodnac, Bassin, Palma et Vieux Quatre-Bornes. Ce sont les avenues principales où se trouve une concentration d'habitations. Toutefois malgré le dispositif mis en place par le Metro Express, les habitants et les usagers des transports en commun ne pouvaient pister les opérateurs de van privés qui travaillent pour Metro Express.

Les points de ramassage sont quasiment flous ou pas desservis. Il y a aussi une réalité, c'est que le public voyageur est habituéà prendre l'autobus ou les taxis trains pour se rendre à leurs destinations. Alors les vans se retrouvaient presque vides la plupart du temps.

Certains Quatrebornais affirment n'avoir jamais vu la couleur du van dans leurs quartiers. Étant donné qu'il fallait surveiller sur l'application Fleet Manager où se trouvaient les vans grâce au GPS, ce qui n'est pas à la portée de tous.

En effet, il s'agissait de vans de 15 places qui étaient disponibles du lundi au samedi (outre le dimanche, les jours fériés étaient exclus), de 6 à 18 heures. Durant les heures de pointe, soit de 6 h 30 à 10 h 30 et de 14 h 30 à 18 heures, les navettes étaient disponibles à intervalle de 10 à 15 minutes. Au cas contraire, la fréquence était de 30 minutes. Le trajet coûtait Rs 15.

C'est la seconde fois que Metro Express et le ministère du Transport tentent d'attirer le public voyageur qui habite loin des stations pour rallier les trams. La première fois, c'était lors de la mise en service de la première phase du Metro Express entre Port-Louis et Rose-Hill où des navettes avec les compagnies de bus étaient mises à la disposition des passagers. Les quartiers de Port-Louis, Beau-Bassin/Rose-Hill et Vieux Quatre-Bornes, Albion et aussi Pointe-aux-Sables avaient droit à un autobus contre Rs 10 par trajet. Sauf que les compagnies d'autobus ne se retrouvaient pas au niveau des finances, car ce service était boudé ou simplement pas viable financièrement.

Malgré cela, les passagers affluent vers les gares de Metro Express. Avec la mise en service du corridor Curepipe-Port-Louis, le ministère du Transport et le Metro Express devront travailler sur une formule ou une solution pour permettre aux passagers des quartiers loin du centre-ville de se connecter au réseau de tram.

A savoir que lors de la reconstruction de la ligne du métro au niveau de la gare Victoria, Larsen & Toubro avait mis des navettes gratuites à la disposition du public pour rejoindre la capitale ou pour le Caudan Waterfront. Ce service avait très bien fonctionné.