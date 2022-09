Ile Maurice: Des électeurs absents du registre électoral

Il y a quelques mois, nous avons reçu la visite d'agents électoraux à domicile qui s'assurent que tous les Mauriciens en âge de voter sont inscrits au registre électoral. Or, depuis peu, nombreux sont surpris, en vérifiant le système par SMS, de constater que leur nom ne figure pas au registre ou que leurs données sont erronées.

Pascal Bestel est choqué par l'information reçue en vérifiant le système par SMS. Âgé de 52 ans, cet habitant de Curepipe a voulu vérifier ses informations après avoir vu un appel lancé sur les réseaux sociaux par l'activiste Bruneau Laurette demandant aux citoyens de vérifier leurs données. Grande sera sa surprise en voyant qu'il n'est pas inscrit au registre électoral. "Je suis inscrit à Curepipe depuis 2011 et avant à Flacq, Pamplemousses et Moka.

Les agents sont passés, ils ont enregistré mes données et j'ai même insisté pour qu'ils écrivent au stylo et pas au crayon car oui, ils notaient mes informations au crayon. C'est leur tactique systématiquement. En appelant la hotline, on me répond avec certitude que mon nom apparaît sur la liste, au bon endroit, mais je ne peux pas le vérifier", déplore ce dernier.

Même son de cloche de Kaviraj, habitant de Camp-Thorel. Pour lui, la situation sera différente. En vérifiant ses données, il constate que tout est conforme, sauf son nom. Il ne comprend pas pourquoi, ni comment cette erreur s'est produite. Comme lui, d'autres personnes ont rencontré le même problème, soit le nom de l'école où elles doivent aller voter est différent, soit leur nom n'est pas correctement écrit. Des citoyens ont été interpellés par les appels de Bruneau Laurette et d'Ivann Bibi qui ont demandé à chaque personne de vérifier si elle est bien sur le registre électoral. Les deux semaines qui suivent serviront justement à le faire si vous voulez participer à tout prochain scrutin.

Dernière chance de se manifester

Cette semaine, la commission électorale a débuté une campagne de sensibilisation pour permettre à ceux qui ne figureraient pas au registre électoral - ceux que l'officier électoral n'a pu rencontrer, les nouveaux électeurs non enregistrés, ceux qui ont changé de circonscription, d'adresse, de nom et de statut marital - de se manifester.

Avant de le faire, on peut vérifier si l'on se trouve sur le registre électoral à travers deux options : envoyer un SMS au 789 en inscrivant ELEC suivi du numéro de sa carte d'identité ou se rendre sur le site web de la commission électorale : oec. govmu.org. Si on souhaite apporter des modifications ou s'inscrire, il faut le faire du 17 septembre au 1er octobre, soit une quinzaine de jours. L'électeur peut se rendre dans un bureau de vote local présent dans les 21 circonscriptions, où, du lundi au samedi, un officier électoral sera présent entre 16 h et 17 h 30 dans la semaine et entre 9 h et 13 h, le samedi.

On peut également se rendre à la commission électorale à MaxCity Building à Port-Louis aux mêmes heures jusqu'au 1er octobre. Le registre électoral définitif pour l'année 2022 sera publié le 15 octobre. Il sera utilisé pour toute élection - municipale ou générale - qui aurait lieu jusqu'à fin juin 2023. Le prochain exercice se tiendra entre les 16 et 31 juillet 2023.