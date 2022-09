Congo-Kinshasa: Beni - La police démantèle un réseau d'escrocs à Kasabinyole

La police nationale a mis la main, vendredi 16 septembre, sur 4 présumés escrocs, dans le quartier Kasabinyole, dans la commune de Ruwenzori à Beni-ville (Nord-Kivu).

Ces incriminés qui promettent de l'emploi moyennant une somme d'argent ont été présentés le même vendredi devant la presse.

Le chargé de communication de la PNC/Beni, Naason Murara a rapporté que ces présumés escrocs utilisent des cartes sims pour appâter leurs interlocuteurs :

" Nos services était sur terrain comme d'habitude et ils ont maitrisé quatre personnes dont une femme et trois hommes. Ils ont été maitrisés parce que la population a dénoncé que ce sont ces gens ici, parce que nous avons été alertés avec des preuves, qui utilisent des cartes Sim pour tromper la population qu'il y a du boulot quelque part, moi je suis madame sirène, je vais vous donner de quelque chose, appelez-moi. Ils sont plusieurs, d'abord quatre sont tombés entre les mains de la police ".

La PNC/Beni a salué la vigilance de la population qui a permis le démantèlement de ce réseau de présumés escrocs :

Naason Murara a expliqué avoir été alerté par la population et sur terrain ils sont tombés sur des téléphones et plus de 100 cartes Sim.

"Et voilà ce qui nous a rassuré qu'en tous cas c'est une réalité. Et les services de la police sont à la trousse de ces gens et voilà d'abord les quatre qui sont maitrisés et seront présentés devant leurs juges naturels", a-t-il poursuivi.

Naason Murara a par ailleurs exprimé la volonté de la PNC d'appréhender les autres membres de ce réseau maffieux.