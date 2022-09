Afrique: Zlécaf - Un sommet extraordinaire à Niamey

En marge du sommet de l'Union africaine (UA) sur l'industrialisation et la diversification économique en Afrique, le Niger abritera, le 25 novembre prochain, le sommet extraordinaire des chefs d'Etat et de gouvernement de cette organisation sur la Zone de libre échange continentale africaine (Zlécaf).

Le sommet permettra à l'ancien président nigérien, Mahamadou Issoufou, de soumettre à l'adoption des chefs d'Etat et de gouvernement de l'UA tous les textes de la deuxième phase en cours de finalisation dans le cadre des négociations de la Zlécaf, a indiqué le ministre nigérien du Commerce, Alkache Alhada, lors du dernier Conseil des ministres.

" L'essentiel des instruments devant accompagner la mise en œuvre de la Zlécaf a été mis en place par le secrétariat général de cette institution ", a expliqué Alkache Alhada.

Le processus de négociation de la Zlécaf, lancé en 2015, est caractérisé par deux phases majeures, notamment une phase qui concerne le commerce des marchandises, le commerce des services et le règlement des différends, et une autre phase portant sur les investissements, la propriété intellectuelle, la politique de la concurrence, le commerce par les femmes et les jeunes ainsi que le commerce numérique.

Il a rappelé que la phase opérationnelle de la Zlécaf a été officiellement lancée le 7 juillet 2019 à Niamey, lors du douzème sommet extraordinaire des chefs d'Etat et de gouvernement de l'UA et que le 1er janvier 2021, les échanges dans le cadre de la Zlécaf ont été officiellement lancés.

Conformément à l'article 6 et à l'article 8, alinéa 3, les négociations de la phase 2 se poursuivent sur les projets de protocoles relatifs aux différents domaines précités, a-t-il souligné. Avant d'ajouter qu'au vu de l'évolution des négociations et des avancées enregistrées, " ces projets de protocoles pourraient être soumis à l'adoption des chefs d'Etat et de gouvernement de l'UA et feront partie intégrante de l'Accord dès leur adoption ".