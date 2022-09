Congo-Brazzaville: Catch professionnel - Nina Chaleur et Makhalba Malecheck prêts à en découdre

Nina Chaleur et Makhalba Malecheck vont s'affronter le 25 septembre. Le champion de boxe puis super star de catch et l'artiste rappeur, adepte des arts martiaux, Makhalba Malecheck, ont confirmé leur combat loyal lors d'une conférence de presse animée le 16 septembre dernier.

Les deux spotifs ont décidé d'en découdre sur le ring devant leurs fans et lors d'un combat qui sera organisé par Oünko. Le combat entre ces deux Congolais fait augmenter le suspense et rend les Brazzavillois impatients. Après plusieurs échanges interposés sur les réseaux sociaux, la confrontation entre Nina Chaleur et Makhalba est prévue à 15h au gymnase Nicole-Oba de Talangaï. En effet, il va se dérouler dans les normes en mettant en avant le côté technique, acrobatique et physique des catcheurs. Le multiple champion de boxe et super star de catch, qui qualifie son adversaire de comédien et ignorant, a promis le mettre K.O en quelques secondes.

" J'ai pitié de Makhalba Malecheck car il sait qu'il est en face d'une personne qui nourrit sa famille en tapant les autres, alors je me demande s'il est vraiment prêt. Comme il m'a défié, je vais le paralyser en trois secondes ", a averti Nina Chaleur.

Si certaines personnes prenaient cette histoire pour une mise en scène, le contraire se précise vu que les deux protagonistes sont bien déterminés à en découdre sur le ring. Le rappeur Malecheck compte, d'ailleurs, sur ses expériences en kung-fu, boxe et judo pour " faire sortir Nina sur une civière. Je dois sauvegarder mon image et rendre heureux mes fans. Ma musique est tirée de mon parcours sportif. Que les gens viennent voir comment l'on tabasse une grande personne en public !", a lancé le rappeur.

A en croire le promoteur de Oünko, Olivier Giziz, toutes les conditions sont réunies pour l'organisation et le bon déroulement de ce " combat de l'année ", notamment sur l'aspect sécuritaire et sanitaire. Selon lui, Oünko a accepté d'organiser ce combat pour éviter des confrontations déloyales ou sauvages dans la rue. " Actuellement, nos deux adversaires sont en train de suivre un entraînement avec des coaches professionnels. Les médecins contrôlent également leur état de santé. Le combat respectera tous les critères du catch. Il y aura un arbitre qui dirigera ce moment chaud. Alors rendez-vous le 25 septembre ", a indiqué Olivier Giziz.

Pour mémoire, la cause de cette opposition entre ces deux ex-amis remonte au 4 septembre dernier. L'histoire a commencé suite à une polémique entre les deux challengers lors d'une activité organisée par Oünko au gymnase Henri-Elendé. Déçu du jugement de son combat par Makhalba Malecheck, Me Nina Chaleur avait promis de terrasser le rappeur. Ce dernier n'a pas apprécié favorablement les propos humiliants qui ont été utilisés. Il a ainsi sollicité l'organisation d'un combat en public, selon les règles de l'art. C'est ainsi que Oünko a vérifié les aspects sur la forme et l'état de santé des adversaires avant de valider l'idée.

Notons que Oünko est un concept congolais qui promeut le catch professionnel partout en Afrique. Contrairement aux catchs occidentaux, Oünko met en valeur la culture africaine tout en bannissant le fétichisme.