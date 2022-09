Congo-Brazzaville: Dépense publique - La mise en place du budget programme s'impose

Pour améliorer la performance des investissements publics en République du Congo, la mise en place du budget-programme s'impose. C'est l'essentiel de ce qui ressort de l'atelier de validation sur l'opérationnalisation du cadre de gestion des investissements publics, organisé du 13 au 15 septembre par le Projet des réformes intégrées du secteur public (Prisp).

La réunion a mobilisé une soixantaine de cadres venus du ministère de l'Economie, des Directions des études et de la planification des ministères sectoriels ainsi que des corps de contrôle. Elle s'inscrivait dans la perspective de l'amélioration de la qualité de la dépense publique, à travers le basculement du Congo du budget des moyens au budget programme en 2024 et a été animée par les experts de la mission d'assistance technique. La mise en œuvre du plan triennal 2021-2023 a été présentée, les livrables et outils formant le nouveau cadre général de gestion des investissements publics de la République du Congo y compris.

La réforme du système des investissements publics requiert une culture des résultats et des modalités de la gestion de la chose publique. Ainsi, les participants ont suivi plusieurs thèmes et présentations parmi lesquels "Pourquoi un nouveau cadre général de gestion des investissements publics en République ?" "La fiche dynamique de collecte des données et de gestion des projets d'investissement public : structure, enjeux et défis". Ces différentes présentations ont été suivies d'échanges fructueux et des observations sur le contenu des documents présentés qui ont abouti à la validation des livrables du cadre général de gestion des investissements publics de la République du Congo.

A noter qu'au terme de l'atelier, les participants ont formulé des préoccupations visant à capitaliser les acquis et l'avènement heureux du budget programme en 2024. Il s'agit de la mise en place des plans stratégiques des ministères sectoriels avant la fin de cette année; du renforcement des capacités du Centre national des études et évaluation des projets d'investissements de la direction générale du plan et du développement; la réforme et l'adaptation des directions des études et de la planification des ministères à la nouvelle donne ; l'élaboration et la complétude du cadre juridique du système de planification et de gestion des investissements publics pour son arrimage à la loi des finances, l'identification et l'harmonisation des réformes et des cadres du système de gestion des finances publiques ; l'élaboration des plans de gestion des risques et des plans de gestion du changement dans etc.

Intervenant à la clôture des travaux, le directeur de cabinet de la ministre en charge de l'Economie, Ferdinand Sosthène Likouka, a manifesté son satisfecit à l'issue des travaux pour l'atteinte des objectifs fixés avec la validation des livrables du nouveau cadre général de gestion des projets d'investissement public.

Notons que le renforcement des investissements publics constitue un des principaux atouts pour la mise en œuvre du Plan national de développement 2022-2026. Les livrables validés seront soumis à l'approbation des autorités compétentes. La prise en compte de recommandations va entraîner la réussite de la réforme de la gestion des investissements publics et la réalisation des aspirations de développement socio-économique durable et inclusif de la République du Congo.