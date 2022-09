Burkina Faso: Issa Kaboré - " Quand j'ai entendu qu'il y avait l'OM, j'ai dit à mon agent qu'il fallait se calmer et l'attendre "

Le jeune international burkinabé Issa Kaboré lors d'un entretien accordé à Foot Mercato s'est confié au sujet de ses premiers contacts avec l'Olympique de Marseille.

" Je m'en rappelle très bien ! Il y avait beaucoup d'équipes qui me voulaient et avec qui je parlais. Quand j'ai entendu qu'il y avait l'OM, j'ai dit à mon agent qu'il fallait se calmer et qu'il fallait attendre l'OM. Quand mon agent m'appelle, j'étais avec ma famille, dans ma chambre. J'ai appelé ma femme pour lui dire que je n'y croyais pas, que c'est Marseille qui me voulait. C'était incroyable. On était vraiment très content ", a laissé entendre le Burkinabé avant de revenir sur comment s'est passée sa discussion avec Pablo Longoria (président de l'OM).

" Honnêtement, je n'avais pas besoin d'être convaincu (rires). Ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'il me connaissait depuis longtemps. Déjà, quand j'étais à Malines, l'OM me voulait et moi je voulais venir, mais ça ne s'est pas fait. Quand il m'a appelé, j'étais très content de parler au président de l'OM. Il connaissait mes capacités et ça fait vraiment plaisir ", a ajouté le latéral droit de 21 ans.

Pour rappel, Kaboré a été acheté à Malines par Manchester City alors qu'il ne comptait que cinq rencontres en pro, le piston droit, après un prêt à Troyes, a débarqué du côté de l'OM.