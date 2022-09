Afrique: Boxe l Championnats d'Afrique 2022 - Merven Clair et Richarno Colin, les chercheurs d'or

Ce soir au Pavilhao de Academica à Maputo, Richarno Colin et Merven Clair disputeront les finales des Championnats d'Afrique de boxe. Les deux pugilistes affichent la même détermination pour revenir avec l'or. En plus d'une médaille, les Mauriciens toucheront 5 000 dollars pour l'argent ou 10 000 dollars pour l'or. Ces primes sont mises en jeu par l'Association internationale de boxe.

Dans la catégorie des 63,5 kg, Richarno Colin affrontera l'AlgérienYahia Abdelli. Merven Clair sera, lui, face au Marocain Hamza El Barbari pour la finale des 71 kg. De Maurice, le directeur technique national (DTN), Roberto Ibanez Chavez, confie : "Comme toujours, je m'attends au meilleur pour ces finales."

Richarno Colin et Merven Clair sont, actuellement, les boxeurs les plus expérimentés de son équipe. Agé de 35 ans, Richarno Colin en est, d'ailleurs, à sa sixième participation aux Championnats d'Afrique. A l'exception de 2017, il s'est toujours fait une place sur le podium et avait même été sacré champion d'Afrique en 2011. "En me qualifiant pour cette finale, j'ai prouvé que j'avais encore ma place sur le circuit. Maintenant, mon objectif est de gagner cette finale. En 2019 pour les Jeux d'Afrique, je n'ai pas eu cette chance tout comme lors des derniers Jeux du Commonwealth. Mais je reste confiant que cette fois le verdict sera en ma faveur. Pour gagner, je ne mise pas sur le hasard mais sur les efforts constants des dernières années", commente Richarno Colin.

Son équipier, Merven Clair, se trouve aussi dans une bonne dynamique. "J'ai eu ma revanche sur Stephen Zimba. En 2020, c'est le Zambien qui m'avait stoppé lors du tournoi de qualification olympique (NdlR : l'arbitre avait arrêté le combat au deuxième round)", lâche le Mauricien de 29 ans. Ce combat revanche s'est disputé le mercredi 14 dans le cadre des quarts de finale. "C'est le combat le plus compliqué que j'ai eu jusqu'ici dans ces championnats", explique-t-il.

En lice pour ses troisièmes Championnats d'Afrique, Merven Clair a eu la capacité à s'adapter aux plans de ses adversaires. "Après trois combats, je me sens bien dans la compétition. J'ai abordé combat par combat. Après le Zambien qui est un boxeur agressif, j'ai fait face à un Algérien qui est un bon technicien en demi-finales. Je me suis appliqué pour trouver la solution par rapport à celui qui est en face de moi. Maintenant, je me prépare pour la finale", observe Merven Clair.

Egalement âgé de 29 ans, son adversaire Marocain vient de remporter une médaille de bronze aux Jeux méditerranéens chez les 69 kg en juillet dernier. Médaillé d'or aux Jeux d'Afrique en 2019, Merven Clair avait été en finale lors des Championnats d'Afrique 2017. Il avait alors perdu contre l'Ougandais Muzamir Kakande. Nos boxeurs seront en compétition en soirée. Les combats chez les messieurs seront lancés à 20 heures, heure de Maurice.

Les finales

63,5 kg : Richarno Colin (MRI) - Yahia Abdelli (ALG)

71 kg : Merven Clair (MRI) - Hamza El Barbari (MAR)

Rajiv Rajcoomar à la tête de la compétition

L'Association internationale de boxe a confié les rênes de la 20e édition des Championnats d'Afrique au Mauricien Rajiv Rajcoomar. Ce dernier agit comme délégué technique de la compétition qui se tient au Mozambique depuis le 9 septembre. Notre compatriote a également assumé cette responsabilité lors des Championnats d'Afrique de 2017. Cette compétition s'était tenue à Brazzaville du 18 au 25 juin. Cette année, les Championnats d'Afrique regroupent 121 boxeurs et 58 boxeuses. Aujourd'hui, douze boxeuses et treize boxeurs seront couronnés.