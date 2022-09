Madagascar: Ankadindramamy - Braquage dans une boulangerie

Une boulangerie a été attaquée par des bandits armés dans la nuit de jeudi à dimanche à Ankadindramamy. Des individus ont fait irruption dans la boulangerie avec l'intention de voler de l'argent.

Ainsi, après avoir malmené les boulangers, les malfrats ont emporté des téléphones portables, de l'argent liquide et d'autres objets dans la boulangerie. Ils ont même blessé certains boulangers à la main, et bien qu'en ayant riposté, ils ont réussi à faire fuir les bandits dans les ruelles des alentours. Il n'y a pas eu de perte de vie humaine mais des matériels saccagés. Une enquête a été ouverte.

Insécurité grandissante. Ce phénomène d'insécurité préoccupe de plus en plus la population. Les habitants déplorent cet énième cas d'attaque de bandits armés dans la capitale voire dans tout le pays. Ils demandent aux autorités de renforcer les mesures de sécurité dans la ville. "L'appel que nous lançons aux autorités, c'est de veiller et de garantir notre sécurité afin que nous puissions vivre et travailler tranquillement", déplore un habitant d'Ankadindramamy. Lui de poursuivre: " nous lançons cet appel en espérant qu'il soit entendu".

Deux jeunes femmes se disent terrifiées à l'idée de sortir le soir, à cause de la peur de l'insécurité. " Dans notre quartier, il y a toujours une épicerie ouverte ou un bar où les gens qui sortent du travail ont l'habitude de rester. Il y a toujours du monde mais cela n'efface pas mes peurs ". Elles ont le sentiment que " si une voiture s'arrête et les emmène, personne ne le saura ". Au fait, le danger se trouve partout, en plein jour ou pendant la nuit. Cependant, malgré tous les dispositifs de sécurité qui existent dans la ville, le sentiment d'insécurité est de plus en plus grandissant pour la population. De plus, la violence en milieu urbain se manifeste de multiples manières.