Sénégal: Phase retour Préliminaire Ligue des champions, Ansou Diadhiou entraineur du casa sport - "Nous allons mettre en application notre philosophie jeu"

Vainqueur à l'aller (1-0), le Casa Sports affronte demain dimanche 18 septembre à Setif (Algérie), la Jeunesse sportive de Kabylie), en match retour du premier tour préliminaire de la Ligue des champions.

Au vu du court avantage obtenu à l'aller, le déplacement d'Alger s'annonce périlleux pour les champions du Sénégal. S'il reste conscient de l'ampleur de la tâche, l'entraineur du Casa Sports, non qualifié pour la compétition de la CAF, s'est voulu confiant. Selon Ansou Diadhiou, ses protégés engageront la partie avec une autre mentalité que celle du match aller.

"Le casa sports est toujours confiant même si c'est un match contre la Brésil, la France ou l'équipe nationale du Sénégal A. On est toujours confiants et on va, chaque jour, pour gagner ou être la meilleure équipe dans une compétition ou dans un match", souligne le coach zguinchorois. Il reconnaît que cette confrontation contre la formation algérienne sera périlleuse.

"Nous allons trouver l'adversaire dans son fief. Cet adversaire là est de taille et fait partie des équipes qui ont écrit leur histoire au niveau africain. Mais, on a une chance à prendre et on va la saisir jusqu'au bout. Parce que c'est un match de football et il n'y a jamais de vainqueur ou vaincu avant le match. En tout cas, nous nous préparons pour se qualifier. L'essentiel est de passer cette étape. On ne peut pas être dans une compétition et avoir des ambitions moindres que ce que cette compétition nous demande. Nous avons le match aller et le match retour et il faut qu'une équipe passe et nous souhaitons toujours et nous travaillons pour être l'équipe qui va passer", confie-t-il.

Sur le plan technique et mental, le coach Ansou Diadhiou a déroulé sa stratégie pour le match retour. "Ça ne va pas être la même chose sur le plan technique encore moins au niveau mental. Parce que c'est deux mentalités et deux techniques différentes qu'il faut utiliser parce ce n'est pas la même chose quand on ne joue pas à domicile.

Donc là, nous allons à l'extérieur et il va falloir qu'on se concentre davantage, que l'on soit prêts mentalement et sur le plan tactique, être présents et se concentrer sur le jeu, le ballon et comment il faut empêcher l'adversaire d'attaquer, d'atteindre nos buts, les passes en profondeurs", indique-t-il, avant d'ajouter : "il y a une stratégie à mettre en place. C'est de les empêcher de faire le jeu et que nous puissions vraiment dérouler ce jeu que l'on connaît du Casa sports. C'est-à-dire, une équipe qui joue, qui progresse par petites passes. Nous savons que ça ne va pas être facile mais nous allons essayer de mettre notre philosophie de jeu en application. On ne changera pas sur ce cadre là", a déclaré le coach Diadhiou.