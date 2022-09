Sénégal: Diofior - Relance de la riziculture et lutte contre la salinisation de la vallée de baboulaye - 150 hectares récupérés exploités

Babou Gning, le superviseur des animateurs du projet Provale (Projet de valorisation des eaux pour le développement des chaînes de valeur), lors de la visite de la vallée de Baboulaye, le jeudi 15 septembre 2022, a fait à Diofior le point devant le Fonds africain de développement, bailleur de fonds des aménagements du dit site. Selon lui, pour cette présente saison pluviale, 150 hectares sont viabilisés et exploités par 273 exploitants dont 161 femmes.

Le résultat ainsi obtenu est le fruit d'un long processus. Un constat montrait la vallée de Baboulaye impactée par la salinité, une perte de terres rendant impossible la riziculture. Suite à l'invitation du projet Provale, des efforts ont été entrepris pour la réalisation d'ouvrages hydro-agricoles. A l'en croire, la récupération de 695 hectares de terres grâce à ces ouvrages agricoles a été envisagées, des réalisations du Papil (Projet d'appui à la petite irrigation locale) et du P2rs (Programme de renforcement de la résilience pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle au sahel). Un regroupement des producteurs dans cette vallée a été créé en plus pour appuyer la démarche.

Pour Babou Gning, la récupération des terres de la vallée de Baboulaye, gagnées par la salinité, n'a pas été de tout repos. L'aspect physique de la récupération de la vallée a consisté à faire des interventions. Par conséquent, a en croire le superviseur Gning, la lutte contre le sel n'est pas seulement physique, mais elle est aussi biologique. Ceci a nécessité, dans la lutte physique, la mise en place des ouvrages hydro-agricoles, le reboisement avec des plantes luttant contre le sel. La fumure organique et le phosphatage ont été utilisés.

Ainsi, pour la présente campagne rizicole, un acquis est fait sur 150 hectares cultivés après récupération. Sur 273 exploitants dont 161 femmes, la vallée a renoué avec des rendements à l'hectare prometteurs. Le rendement de 4,5 tonnes à l'hectare reste une aspiration très importante pour les femmes tournées vers la riziculture. Des productions de certains riziculteurs ont permis, dans ces foyers, d'avoir une production annuelle pouvant garantir une consommation en riz de 24 mois.

Cette autosuffisance en riz dans ces casiers rizicoles est le prix de mille et un sacrifices et mesures. Le salut est venu des partenaires techniques et financiers, mais aussi des bergeries. La production de 6 tonnes à l'hectare est devenue une réalité grâce à la recherche. Trois variétés de riz dont une hâtive, une autre halomorphe adaptée aux terres impactées par la salinisation. Les difficultés surmontées demeurent le problème de mobilisation des riziculteurs, la divagation des animaux et le déficit hydrique.

La commune de Diofior s'est engagée à accompagner les riziculteurs de la vallée de Baboulaye pour la protection des casiers, avec une assurance du gardiennage.