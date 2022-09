Sénégal: Après Khalilou, un autre Fadiga dans la Tanière

Ancien meneur de jeu de l'équipe du Sénégal finaliste de la CAN 2002 et ancien coéquipier du sélectionneur national Aliou Cissé, Khalilou Fadiga va voir son fils Noah qui joue au Stade Brestois (France) venir lui succéder sous le maillot du Sénégal.

L'arrière droit transféré cette année en France, après avoir longtemps joué en Belgique (La Gantoise, Anderlecht et Bruges), a été appelé dans une liste de 29 joueurs dont sept nouveaux pour les matchs amicaux que le Sénégal doit jouer contre la Bolivie, le 24 et contre l'Iran le 27 du même mois de septembre.

Né à Bruges en Belgique, le jeune footballeur a décidé de suivre les pas de son père et son nom est revenu régulièrement parmi les nouveaux joueurs pouvant être appelés dans la sélection du Sénégal.

A 22 ans, s'il a profité des blessures des titulaires habituels, Bouna Sarr (Bayern Munich, Allemagne) et Youssouf Sabaly (Bétis Séville, France), l'arrière droit de 22 ans sait qu'il a la possibilité de jouer sa première grande compétition avec les Lions du Sénégal au mois de novembre.

Soit un peu plus de 20 ans après son père qui a pris part à la première coupe du monde de l'histoire du football sénégalais en 2002 en Corée du Sud et au Japon.

Finaliste de la CAN quelques mois plus tôt, Khalilou Fadiga et ses coéquipiers ont réussi une belle entrée en Coupe du monde en battant (1-0) le champion du monde en titre, la France.

Novice dans la compétition, le Sénégal avait réussi à se hisser jusqu'en quarts de finale. Une performance que seuls le Cameroun en 1990 et le Ghana en 2010 ont réussi jusqu'à présent au niveau africain.

Outre Noah Fadiga, Aliou Cissé a fait appel à six autres nouveaux pour cette fenêtre internationale de septembre, il s'agit du gardien de but Mory Diaw qui joue à Clermont Football club, en Ligue 1 française, l'arrière gauche Ismaël Jacobs (AS Monaco), les défenseurs centraux Moussa Niakhaté (Nottingham Forest, Angleterre) et Formose Mendy (Amiens AC, France) ont été aussi convoqués pour la première fois par le coach Aliou Ciss.

Nicolas Jackson (Villarreal, Espagne) Pathé Ismaël Cissé (Rayo Vallecano, Espagne) sont les deux autres footballeurs qui vont découvrir la Tanière pour la première fois.

Frère cadet de Saliou Ciss, Pathé Ciss, n'aura pas toutefois le plaisir de retrouver en ce mois de septembre son aîné en équipe nationale.

Liste du Sénégal

Gardiens : Edouard Mendy (Chelsea FC, Angleterre), Alfred Gomis (Stade Rennais, France), Sény Dieng (Queens Park Rangers, Angleterre), Mory Diaw (Clermont Football Club, France).

Défenseurs : Kalidou Koulibaly (Chelsea FC, Angleterre), Abdou Diallo (RB Leipzig, Allemagne), Pape Abou Cissé (Olympiakos, Grèce), Fodé Ballo Touré (AC Milan, Italie), Moussa Niakhaté (Nottingham Forest, Angleterre), Ismaël Jacobs (AS Monaco), Noah Fadiga (Stade Brestois, France), Formose Mendy (Amiens SC France).

Milieux : Moustapha Name (Paphos FC, Chypre), Pape Guèye (Olympique de Marseille, France), Idrissa Gana Guèye (Everton FC, Angleterre), Nampalys Mendy (Leicester City FC, Angleterre), Mamadou Loum Ndiaye (FC Reading, Angleterre), Pape Matar Sarr (Tottenham Hotspur, Angleterre), Cheikhou Kouyaté (Nottingham Forest Angleterre), Pathé Ismaël Ciss (Rayo Vallecano, Espagne) ; Krépin Diatta (AS Monaco, France).

Attaquants : Sadio Mané (Bayern de Munich, Allemagne), Keita Baldé Diao (Spartak de Moscou, Russie), Ismaïla Sarr (Watford, Angleterre), Bamba Dieng (Olympique de Marseille, France), Ilimane Ndiaye (Sheffield United, Angleterre), Nicolas Jackson (Villarreal FC, Espagne), Demba Seck (Torino FC, Italie.