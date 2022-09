Egypte: Le cas du petit Shenuda relance le débat sur la loi concernant le statut personnel des chrétiens

Le Caire — Le cas controversé d'un enfant abandonné et confié à une famille chrétienne copte a relancé le débat en Egypte sur le projet de loi sur le statut personnel des chrétiens et le droit de la famille, projet présenté depuis longtemps au Parlement, où il attend d'être approuvé.

L'affaire, également reconstituée en détail par watani.net, a en fait commencé il y a quatre ans, lorsqu'un nouveau-né a été abandonné sur le seuil d'une église dans une ville non identifiée d'Égypte. Le prêtre de l'église a décidé de confier le nourrisson à un couple de chrétiens coptes sans enfant, qui a donné au bébé le nom de Shenuda et lui a obtenu un certificat de naissance. Le bébé a été baptisé et a grandi paisiblement pendant quatre ans entouré de l'affection de ses parents adoptifs, jusqu'à ce qu'une parente du mari, voyant ses droits d'héritage sur les biens du couple menacés, décide de la dénoncer pour adoption illégale.

La loi égyptienne, se référant aux principes de la loi islamique, ne permet pas actuellement l'adoption par des couples chrétiens. Seule une forme de placement familial est considérée comme légale, qui ne permet pas aux enfants confiés à des parents adoptifs de prendre leur nom de famille et de devenir héritiers de leurs biens.

Après la plainte, les autorités judiciaires égyptiennes ont constaté que le petit Shenuda n'était pas l'enfant biologique que le couple élevait avec amour. Malgré la réticence initiale des organes judiciaires à prendre des mesures drastiques, en raison de l'insistance des auteurs de l'affaire et de quelques erreurs commises également par les parents adoptifs (le mari avait déclaré que c'était lui qui avait trouvé le bébé abandonné, sans faire référence à l'église où le bébé avait été emmené), en février dernier, le bébé a été retiré au couple et confié à un orphelinat.

La triste affaire s'est ensuite également retrouvée sur les médias sociaux, où une vague de sympathie pour les deux parents séparés de leur enfant adoptif s'est développée. De nombreux avocats leur ont offert une assistance gratuite devant les autorités judiciaires. De nombreuses personnes, tant chrétiennes que musulmanes, ont commencé à réclamer un changement des règles qui, de facto en Égypte, empêchent les couples chrétiens d'adopter des enfants.

L'histoire du petit Shenuda, à ce moment-là, se mêlait au processus juridique complexe entamé il y a quelque temps en Égypte pour l'approbation d'une nouvelle loi concernant le statut juridique des chrétiens, avec une référence particulière aux questions de droit de la famille (voir Fides 11/5/2022).

La longue révision du texte législatif sur le statut personnel au ministère égyptien de la Justice s'est achevée au premier semestre 2021 (voir Fides 6/7/2021). En ce qui concerne la partie concernant les chrétiens, le processus de révision a nécessité pas moins de 16 séances de travail, accueillies au ministère, qui ont réuni des experts, des fonctionnaires des ministères et des représentants des différentes confessions chrétiennes, convoqués par les autorités civiles afin d'affiner le texte et d'obtenir le consensus de toutes les Églises et communautés ecclésiales sur la formulation de tous les articles du projet de loi. À ce stade préliminaire, il a été décidé de ne pas inclure dans le projet de loi la question de l'adoption, qui pourrait diviser.

Or - et c'est la nouvelle de ces derniers jours, rapportée par des journaux égyptiens comme coptstoday - certains parlementaires ont crié à la réouverture du dossier de la loi en cours d'approbation, en y incluant le droit à l'adoption pour les couples chrétiens. L'initiative a été annoncée en particulier par Najib Suleiman, membre de la commission parlementaire des affaires religieuses, qui, dans certaines déclarations faites au journal al Shorouk, a défini l'adoption de mineurs comme pleinement compatible avec les règles du droit de la famille à réserver aux chrétiens, règles qui doivent être définies en pleine cohérence avec les enseignements moraux suivis par ceux qui font profession d'être chrétiens.