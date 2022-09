Sénégal: Cissé prévient Bamba

Confiné depuis le début de la saison sur le banc l'Olympique de Marseille, sans la moindre minute de jeu, Bamba Dieng a encore bénéficié de la confiance d'Aliou Cissé.

Le sélectionneur national a décidé de convoquer le champion d'Afrique pour les deux prochaines rencontres de préparation contre la Bolivie et l'Iran. Toutefois, le technicien sénégalais n'a cependant pas manqué d'envoyer un message clair à l'attaquant sénégalais.

"Bamba (Dieng), s'il est à Marseille, c'est parce qu'il a les qualités, mais il faut qu'il comprenne qu'on ne lui fera aucun cadeau et c'est à lui de se prendre en main, c'est à lui d'avancer et de croire en lui et de travailler... ", a déclaré le coach. "On l'a fait venir avec nous pour lui montrer qu'on avait confiance en lui. Mais, en réalité, c'est à lui de se battre aussi pour changer la situation dans laquelle il est.

Le temps va vite et, dans un mois quasiment, on a une compétition très importante (... ) Maintenant, il y a une réalité au mois de septembre, qui sera peut-être différente du mois de novembre. Je suis sûr et certain qu'au mois de novembre ça ne sera peut-être pas la même liste. Parce que les choses vont s'améliorer", prévient le technicien sénégalais.