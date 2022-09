Ile Maurice: Projet caritatif - Installer des toilettes et des douches, un pas vers la dignité des sans domicile fixe

Derrière le concert "Off the fence, Come to the well", prévu le 30 septembre et les 1, 2, 7, 8 et 9 octobre au Caudan Arts Centre, il y a le projet caritatif de Jean Pierre Gerval. Les reprises de gospel, de Kaya, Simple Minds, Jean-Jacques Goldman ou de Pink Floyd servent de vitrine à sa volonté d'installer des douches et des toilettes à travers l'île pour les SDF, un premier pas vers leur réinsertion.

Six concerts pour qu'il y ait des bonnes notes dans la vie des sans domicile fixe. "C'est une vitrine en attendant d'obtenir le feu vert de la Financial Services Commission pour la création de The Well Foundation", explique Jean Pierre Gerval. Il est l'âme derrière cette future fondation. Comme il est aussi musicien, il est aussi l'organisateur des concerts Off the fence, Come to the well. Ces six concerts de reprises de divers styles de chanson, du séga au gospel, en passant par le rock et le jazz, auront lieu le 30 septembre ainsi que les 1, 2, 7,8 et 9 octobre. Sur scène, une belle brochette de musiciens dont Kurwin Castel, Steve Desvaux, Patrick Desvaux entre autres.

"Celui qui n'a plus rien mérite autant d'attention que le grand patron en classe affaires. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris de la vie."

Derrière le volet musical, il y a le projet d'installer des conteneurs aménagés avec toilettes et douches "dans toute l'île Maurice pour ceux qui dorment dans la rue". Jean Pierre Gerval raconte l'expérience de l'ONG Lumière d'espérance qui "avant le Covid-19 nourrissait 80 personnes deux fois par semaine à Beau-Bassin. Après le Covid- 19, le nombre est passé à 300. Quand j'ai été là-bas, j'avais envie de pleurer. J'ai pleuré d'ailleurs. Vous voyez ces gens-là, ils sont devenus un peu comme des bêtes. C'est là que je me suis dit qu'il fallait absolument leur donner des douches".

Première étape, Jean Pierre Gerval se tourne vers le diocèse de Port-Louis et son réseau de 46 paroisses. En y ajoutant les presbytères, les églises anglicanes, Jean Pierre Gerval estime que cela "fait environ 70 terrains dans toute l'île".

Un prototype de toilettes avec un coin cuisine aménagés dans un conteneur existe déjà, dans la cour d'une église. "Dès que j'aurais pu installer un premier conteneur, je suis sûr qu'il y aura une effervescence. Je demande à tout le monde de copier ce projet et de le refaire dans sa région pour aider ceux qui sont démunis."

Un comité de direction de la future fondation est déjà constitué en attendant le feu vert de la Financial Services Commission. Au-delà de fournir le minimum en termes d'hygiène, cette fondation entend accompagner ceux q u i sont retrouvés dans la rue, "grâce à un programme d'alphabétisation. Il y a déjà des ONG qui font un travail formidable pour nourrir les SDF. Cela coûte une fortune." Jean Pierre Gerval a calculé que nourrir 300 personnes pendant 365 jours, "cela fait Rs 10,9 millions. C'est fracassant". Le créneau de la future fondation sera différent : "Il y a ceux qui refusent d'aller dans les abris de nuit. Nous voulons aussi toucher ces personnes qui ne savent plus ce que c'est que l'échelle sociale et les aider à l'escalader."

Comme fonds de départ, Jean Pierre Gerval affirme qu'il peut compter sur Rs 350 000, don d'une entreprise. Preuve, selon lui, qu'il a eu raison de ne pas avoir écouté "tous ceux qui m'ont découragé en disant qu'après le Covid-19 je n'aurais pas un sou pour financer ce projet."

Parcours: d'hôtesse de l'air à homme de terrain

Jean Pierre Gerval est un ancien d'Air Mauritius. "J'ai été hôtesse de l'air pendant 31 ans", dit-il sans complexe. Il explique qu'il préfère dire hôtesse de l'air plutôt que steward parce que, "hôtesse c'est plus classe, il y a un décor avec, steward c'est 'rough'. Être hôtesse de l'air, ça vous apprend à vous oublier, à oublier votre ego. Face aux réflexions que vous font certains passagers, il faut vraiment apprendre à se maîtriser".

Pour celui qui a volé sur les ailes du Paille-en-queue, "celui qui n'a plus rien mérite autant d'attention que le grand patron en classe affaires. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris de la vie".

Financement: un conteneur aménagé coûte environ Rs 200 000

Jean Pierre Gerval a fait les comptes. Un conteneur de 20 pieds non aménagé coûte Rs 110 000, dit-il. Avec les douches, toilettes, chauffe-eau solaire, réservoir d'eau et autres facilités, sans oublier la facture pour les travaux de plomberie en tout cela fera Rs 210 000, par conteneur.

Jean Pierre Gerval lorgne en direction de la diaspora mauricienne pour l'aider à financer ce projet. "Si pour commencer, 100 Mauriciens dans 10 pays, y compris Maurice, nous donnent 100 euros chacun (environ Rs 4 500), cela fera déjà presque Rs 450 000. Si tout le monde joue le jeu, nous y arriverons."