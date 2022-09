Ile Maurice: Cinéma mauricien | François Wiehe - Aller-retour en enfer

Un premier film sur les affres de l'existence de Raj, qui rentre à Maurice après 15 ans. Des choix difficiles consentis par le réalisateur, comme tourner à nouveau plusieurs séquences un an après la fin du tournage.

Avec le premier film de François Wiehe, Biye Retour, l'intrigue est à la fois à l'écran mais aussi dans le making of de l'œuvre. Alors que le film sortira dans les cinémas Star le mercredi 28 septembre, il a déjà accroché les regards dans une série de festivals à l'étranger.

Rentrer dans la tête de Raj. Ce fils (joué par Yudish Ramyead) qui revient à Maurice après 15 ans à l'étranger. Il retrouve son père vieillissant, Bolom Parsad (incarné par Darma Mootien). Raj croise de nouveau la route de Karen (rôle tenu par Ornella Françoise) mais surtout celle d'un secret profondément enfoui. Que va choisir Raj? Va-t-il avouer la vérité, même si cela affecte son père ?

Ce drame psychologique, c'est la trame de Biye Retour. Réalisé par Vivek Beergunnot, co-écrit et produit par François Wiehe, directeur de Magma Films, ce film en kreol sous-titré en anglais sort dans les cinémas Star au Caudan, à Bagatelle et à Grand-Baie La Croisette, le mercredi 28 septembre.

Les tensions père-fils ont pour décor, "des lieux vraiment typiques de Maurice". Des endroits qu'en, "temps normal on ne regarde pas". Un peu de leur essence est capturée caméra à l'épaule. De Vallée-des-Prêtres - où habitent Raj et Bolom Parsad - au cadre "désolant" de la plage de Sable-Noir en passant par Fort William, les champs de canne, la montagne du Pouce, ce film quadrille l'île en quête d'une "patte authentique".

François Wiehe affirme qu'il a toujours eu envie de voir un film qui "nous emmène au-delà de la surface" de Maurice. Il se dit convaincu que le cinéma a la "capacité d'agrandir l'espace culturel". En proposant une "idée nouvelle de ce que peut être le cinéma mauricien. On peut aller voir du Marvel ou Top Gun, là, on est dans une autre matière".

Le budget: un Biye Retour à Rs 11 millions

Le budget initial de Biye Retour était de Rs 4 millions, confie François Wiehe. Avant de grimper à Rs 11 millions. Cette production mauricienne bénéficie du Film Rebate Scheme accordé en 2018 par l'Economic Development Board. "Cela a été très douloureux. Une fois que l'on est embarqué, on se retrouve avec des images où il manque des bouts. On a tourné à nouveau un an après la fin du premier tournage", précise le producteur. Il a fallu jongler avec des inconvénients comme cet acteur dont la voix avait changé après une opération de la gorge. Mais aussi cet acteur adolescent qui avait grandi entretemps, ou encore le jardin de la maison des protagonistes qui avait été modifié. "On a coupé 34 scènes, ce qui équivaut à peu près à une semaine de tournage, donc environ Rs 1,5 million. C'est dur. Mais il fallait injecter encore des sous sinon on n'avait rien au final. Nous avons décidé d'aller jusqu'au bout", clame François Wiehe.

Récompenses obtenues

Prix du meilleur acteur à Toronto et Los Angeles

Présenté comme un film aux "ambitions internationales", avant la sortie en salle à Maurice, Biye Retour a déjà un palmarès éloquent à l'étranger, notamment dans les festivals de films indépendants. Rien que cette année, il a obtenu le prix du meilleur premier film au Berlin Indie Film Festival (2022), le Best International Narrative Feature à l'International New York Independent Cinema Awards (2022). Il est le Best International film au Cannes International Cinema Festival (2022), a été désigné Best Indie Film, au Los Angeles Sun Film Fest (2022), et est en sélection officielle au Montreal Independent Film Festival.

Yudish Ramyead, qui joue le personnage principal, a été désigné meilleur acteur au Toronto Film and Script Awards et au LA Independent Film Channel Festival.

Pourquoi avoir choisi de montrer le film à l'étranger avant la sortie locale ? "On sait qu'il faut passer par l'étranger avant de venir à Maurice, on aura plus de crédibilité", affirme François Wiehe. Le Covid19 a aussi changé les plans, le producteur n'a pu faire la promotion du film en personne. Mais cela ne l'a pas empêché de profiter de moyens de diffusion et de promotion en ligne. "Le film a été bien reçu, j'ai surfé la vague." Ce palmarès est d'autant plus édifiant que, "ce n'est pas la version finale qui a été primée", dit le producteur. Le script a été écrit à quatre : François Wiehe, Vivek Beergunnot, Verna Pilay et O'Bryan Vinglassalon.

La distribution

A découvrir: Yudish Ramyead qui joue le personnage principal, Raj. Au théâtre, il a joué avec le Moustouf Comedy Club et tourné dans plusieurs pubs.

Darma Mootien joue Bolom Parsad, le père de Raj. Il a une longue expérience du théâtre. On l'a aussi vu dans Les enfants de Troumaron d'Harrikrisna et Sharvan Anenden.

Ornella Françoise a une belle expérience de théâtre, de série et de pubs.

Sheryl Smith, comédienne et animatrice télé, joue Doriana. Avant le tournage, les acteurs ont eu deux mois de coaching. Sans parler des répétitions. Résultat : pendant le tournage, "on savait exactement ce que l'on attendait de nous", témoigne Sheryl Smith.

Enzo Vilmont avait 11 ans au moment du tournage. Il a notamment participé à Regarder les étoiles de David Constantin (2021)..

La musique du film est signée Sébastien et Alex Margéot