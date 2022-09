Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 18 Septembre 2022

Sénégal : Nouveau Premier Ministre - C’est Mamadou Ba le choix de Macky Sall

Selon Apanews, neuf mois après son rétablissement par l'Assemblée nationale, le poste de Premier ministre au Sénégal était resté vacant. Le verdict est tombé. Après près d'un an d'attente, le Sénégal a nommé un nouveau chef de gouvernement. Il s'agit d'Amadou Ba, 61 ans, proche de Macky Sall.

Guinée : Gestion des affaires - Vague de nominations au Commerce et industrie

Dans la soirée du samedi 17 septembre 2022, le colonel Mamadi Doumbouya a nommé de nouveaux dirigeants à la tête des Inspections régionales de Commerce de l’Industrie et des Pme.(Source : Africaguinee.com)

Cote d’Ivoire : Partenariats économiques- Ouattara drague le secteur privé italien

Le chef de l'Etat ivoirien, Alassane Ouattara, a pris part au siège du Patronat italien à un Forum d'Affaires ayant regroupé 200 entreprises italiennes et 100 représentants d'entreprises ivoiriennes. A l’occasion, M. Alassane Ouattara a relevé les potentiels de la Côte d'Ivoire dans les domaines économiques, agricoles, énergétiques, et invité les entreprises italiennes à accroître leurs investissements dans le pays. (Source :Apanews)

Benin : Promotion du Football- La Fifa développe bientôt un programme

La Fédération internationale de football association (Fifa), développe très bientôt un programme pour le développement du football au Bénin. L’annonce a été faite à travers une correspondance adressée au président de la Fédération béninoise de football (Fbf), Mathurin de Chacus le vendredi 16 septembre 2022 « Coach on the ground », c’est le nouveau programme que la Fifa entend mettre en œuvre pour le développement du football au Bénin.

Burkina Faso : Primes et indemnités des travailleurs- Les propositions d’une centrale syndicale

L’Unité d’action syndicale (Uas), propose d’armer les populations, de relever le Smig à 60 milles francs Cfa, de supprimer l’Iuts sur les primes et indemnités ; L’Unité d’Action Syndicale (Uas) était en assemblée générale ce samedi 17 septembre 2022 à Ouagadougou. La situation nationale marquée par les crises sécuritaire et humanitaire, la vie chère, les atteintes aux libertés individuelles et collectives était à l’ordre du jour. (Source : Burkina 24)

Mali : Incident diplomatique- Deux militaires français interpellés et libérés

Deux membres de l'ambassade de France au Mali ont été interpellés jeudi à Bamako et libérés vendredi, a appris l'Afp de sources diplomatiques, dans un contexte de dégradation continue des relations entre Paris et Bamako. Les deux membres de l'ambassade, de nationalité française, ont été interpellés jeudi en milieu de journée en centre-ville tandis qu'ils prenaient des photos d'un terrain de football devant servir de point de rassemblement pour les ressortissants français en cas d'évacuation forcée, selon un diplomate français à Bamako. « Nous n'avons pas d'autre commentaire à faire », a aussi déclaré le Quai d'Orsay à Paris. Une source diplomatique malienne a confirmé l'information. ( Source : abamako.com)

Rdc : Show Biz- Koffi Olomidé dans la tourmente

Koffi Olomidé se retrouve au cœur d’un nouveau « bad buzz ». Dans une courte vidéo, tournée à Paris, on le voit avoir un geste déplacé vis-à-vis d’une de ses collaboratrices. Un acte qui ne passe pas très bien, surtout que l’artiste est, depuis le début de l’année 2022, ambassadeur de le culture congolaise. ... suite de l'article sur RFI. La séquence ne dure que quelques secondes. On y voit Koffi Olomidé, dans un studio de répétition, passer à côté d’une de ses danseuses et lui poser la main sur une fesse, alors qu’elle lui tourne le dos. La jeune femme sursaute et se retourne.

Tchad : Activités politiques- L’ancien chef rebelle Tom Erdimi de retour à N’Djamena

Emprisonné durant deux ans en Égypte et libéré courant septembre, Tom Erdimi est rentré au Tchad le vendredi 16 septembre après que l’Ufr, le mouvement dirigé par son frère, a accepté de participer au dialogue de réconciliation nationale. L’Ufr, qui a longtemps accusé le pouvoir tchadien d’avoir « négocié » avec l’Égypte l’arrestation et le placement en détention de Tom Erdimi, avait notamment exigé sa libération pour sa participation au Dialogue national inclusif et souverain (Dnis), lancé le 20 août, mais qui a connu des débuts laborieux. (Source : Jeune Afrique)

Gabon : Gouvernance- Un parti politique sans pitié pour Ali Bongo

Alexandre Barro Chambrier, président du Rassemblement pour la patrie et la modernité (Rpm), et ses compagnons "patriotes" séjournent actuellement dans la province du Moyen-Ogooué. Une étape constituant la 8e de son périple à l’intérieur du pays. Comme partout ailleurs, le patriote en chef a dressé un bilan peu élogieux de l’actuelle gouvernance. Occasion pour lui de commenter l’actualité. Avant de revenir sur la vie chère et la précarité sans cesse grandissante des populations. (Source : alibreville.com)