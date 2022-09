Ile Maurice: Triathlon - Zom Feray - Baard l'emporte devant Ducray et Van Damme

Les 'Zom Feray' n'ont pas usurpé leur appellation d'hommes de fer. Le dimanche 11 septembre, au Morne, ils n'ont pas baissé les bras pour face aux 100 km de course (2 km de natation - 80 km de vélo et 18 km de course à pied) qu'ils avaient à parcourir.

Le Sud-Africain Wynand Baard en est sorti vainqueur devant le Mauricien Pascal Ducray et le Belge Nicolas Van Damme.

Wynand Baard en était à sa quatrième participation au Zom Feray le 11 septembre, au Morne. L'an dernier, il a terminé deuxième derrière Théo Rebeyrotte. Vainqueur de cette cinquième édition, dimanche dernier, il ne cache pas qu'il a quelque peu souffert lors de l'épreuve de course à pied. " Cette épreuve est différente du format 70.3 miles auquel on était habitué. Dans le nouveau, l'épreuve de natation est plus longue tandis que celles du cyclisme et de la course à pied sont plus courtes. Pascal Ducray était très bon en natation.

En cyclisme, j'ai poussé afin de pouvoir avoir plus de chance de finir premier en course à pied qui est sa discipline fétiche. La course à pied a été dure. Il faisait chaud et le sol sableux n'était pas commode pour garder le rythme " dit le Sud-Africain qui a déjà pris part à des 'Ironmen' dans plusieurs pays et qui prendra bientôt part à un '70.3 miles' en Afrique du Sud en octobre.

Pascal Ducray, deuxième de la course, a fait fort en sortant de l'eau le premier. Certes, il s'est fait ensuite rattraper par Wynand Baard sur le parcours cycliste. Néanmoins, il est heureux de sa course. " En natation, cela s'est bien passé. A vélo, j'ai pu contenir Christophe Gérard qui est pour moi une référence. Il y a Etienne Fleurié - qui est un cycliste avéré - aussi qui venait et qui était très fort.

Finalement je suis sorti un peu de mon pas et j'ai poussé plus que d'habitude. Cela m'a fait un peu de souffrance sur la course à pied. Mais je suis très heureux parce que je devais courir en 4 :35 voire 4 :40 la course à pied et je le fais en 4 :30 de moyenne. Finalement les Ironmen (Afrique du Sud et Espagne) auxquels j'ai pris part cette année à l'étranger m'ont servi pour apprendre à gérer la souffrance " dit Pascal Ducray.

Quant à Nicolas Van Damme, une autre grosse pointure du 'Zom Feray', il a su faire fi des aléas du parcours pour se hisser à la troisième place. " La partie natation est assez difficile dans le sens où le manque de profondeur dû à la marée, ne permettait pas d'aller chercher les appuis avec les bras. Il fallait éviter les coraux, éviter les oursins et modifier sa trajectoire.

En natation, je devais sortit après 30 minutes. Je sors en 34 minutes. Je perds du temps même si j'étais en combinaison (température sous 24.9 degrés). En vélo, on a senti le vent se lever. C'est une compétition intéressante malgré quelques petites bosses sur le parcours. En tant qu'ancien coureur, c'est normalement en course à pied que j'arrive à faire l'écart. Mais j'ai manqué de volume et cela n'a pas suffi " dit Nicolas Van Damme.

A côté de cela, que peut-on penser du 'Zom Feray' après 5 ans d'existence ? Pour Charles Cartier, fondateur de cette compétition avec la FMTri, beaucoup de personnes se sont inspiré de cette course pour faire des 'Ironmen' comme, entre autres, Pascal Ducray, Frank Newton ou Andrew Hau qui a participé à son premier Ironman cette année à Maastricht.

Le 'Zom Feray' est aussi devenu une vitrine pour d'autres participants. " On est en train d'avoir de nouveaux adeptes. Les enfants des participants accompagnent leurs parents et s'inscrivent eux-mêmes dans des courses moins longues. C'est une belle vitrine pour inspirer les enfants et redonner de l'ampleur à notre sport " dit Charles Cartier. Nous n'oublierons pas de mentionner que la FMTri avait aussi tenu des courses autres que le 'Zom feray', à l'instar de la distance standard, de la course sprint ou supersprint.

" Ces courses ont permis aux athlètes sélectionnés pour les championnats d'Afrique (24-15 septembre à Agadir) de prendre part à une course de préparation et aux plus jeunes de rester en forme en attendant les Jeux de la CJSOI (4-11 décembre à Maurice)" dit Alain St Louis, président de la FMTri. Julie Staub, Valérie Gérard, Adrien Toulet et Riya Dhurma, pour ne citer que ceux-là, ont tout fait pour maintenir leur niveau en attendant les prochaines échéances (voir hors-texte).

Témoignages des triathlètes concernés par les championnats d'Afrique ou la CJSOI

Rémy Gérard : Je sors de l'eau à l'aise. Après avoir enfourché mon vélo, la roue de ma bicyclette a crevé et j'ai dû arrêter la course. C'était une préparation pour les championnats d'Afrique de triathlon à Agadir. Il n'y en aura pas d'autres jusqu'au 24 septembre. Mais on fera tout pour faire une bonne course là-bas.

Adrien Toulet : En natation je suis allé plus vite que d'habitude. J'avais beaucoup travaillé cela à l'entraînement. A vélo, je me suis surpris en voyant que je pédalais plus vite, à 35 km/h de moyenne, soit deux de plus que d'habitude. Cependant, en course à pied, j'étais très fatigué. Par rapports aux championnats d'Afrique, je reste motivé.

Riya Dhurma : Cela s'est bien passé en natation et en cyclisme. En revanche, c'était dur au début de ma course à pied. Après 1.5 km, je me sentais déjà mieux et je pense que j'ai quand même fait une bonne course (Ndlr : en raison de ses examens au collège, la triathlète ne participera pas aux championnats d'Afrique)

Julie Staub : J'ai eu un très mauvais départ en natation. Ce n'est qu'après 200 m que j'ai pu avoir de bonnes sensations et un bon rythme. J'ai eu une mauvaise transition. J'ai eu d'excellentes sensations et en course à pied j'ai pu gérer ma course. Mais il me faudra revoir mes transitions pendant les deux prochaines semaines avant le départ pour le Maroc.

Valérie Gérard : Ma motivation aujourd'hui était de faire un bon temps en natation et en course à pied. J'y suis parvenue. A la première boucle, je suis restée avec Riya Dhurma. De voir Julie Staub devant moi et Peter Scott derrière moi m'encourageait à garder un bon rythme en natation. Je n'ai pas eu de problèmes lors de mes transitions. En course à pied, j'ai voulu garder un rythme de 4 minutes 30 secondes au 5 km. C'est ce que je faisais pendant la ligue de cross. J'avais fait 4 cross durant l'année et je voulais garder le même rythme au Morne dans un triathlon.

RÉSULTATS :

TRI-RELAY - DISTANCE MALE : 2000 M Swim x 80 Km Bike x 18 Km Run

Andrew Hau - Etienne Fleurié - 4:13:43

Kane Banks - Christophe Gerard - 4:26:32

VET 1 TRI - DISTANCE MALE : 2000 M Swim x 80 Km Bike x 18 Km Run

1 Wynand Baard - 4:05:25

2 Pascal Ducray - 4:15:25

3 Nicolas Van Damme - 4:18:30

4 Romain Bayol - 4:44:48

5 Dylan Bodenstein - 5:02:03

6 Sebastien Keating - 5:07:03

7 Mohumnad Seedat - 6:11:10

8 Franck Newton - 6:26:07

VET 2 TRI-Distance Male : 2000 M Swim x 80 Km Bike x 18 Km Run

1 Charles Cartier - 5:35:42

TRI - Distance Male: 2000 M Swim x 80 Km Bike x 18 Km Run

1 Sonoo Hurry - 4:37:39

2 Yannick Doger De Speville - 5:07:56

3 Franck Lacorre - 5:44:02

VET 1 TRI -DISTANCE FEMALE: 2000 M Swim x 80 Km Bike x 18 Km Run

1 Jodi Naidoo - 6:20:28

VET 3-TRI- Distance Female : 750 M Swim x 20 Km Bike x 5 Km Run

1 Valérie Gérard - 1:14:02

TRI- Distance Female : 750 M Swim x 20 Km Bike x 5 Km Run

1 Julie Staub - 1:04:31

TRI - Distance Male : 750 M Swim x 20 Km Bike x 5 Km Run

1 Simon Gaboriaud - 1:19:47

2 Rémy Gérard - 0:12:30

VET 3 TRI-DISTANCE MALE : 1500 M Swim x 40 Km Bike x 10 Km Run

1 Neil Lumsden - 2:33:12

2 Peter Scott - 2:40:20

TRI-DISTANCE MALE : 1500 M Swim x 40 Km Bike x 10 Km Run

1 Kunal Gopaleea - 2:33:14

2 Luc Piat - 2:58:08

TRI- DISTANCE FEMALE : 400 M Swim x 10 Km Bike x 2.5 Km Run

1 Riya DHURMA - 0:39:43

2 Zoe Vallet - 0:44:31

TRI- DISTANCE MALE : 400 M Swim x 10 Km Bike x 2.5 Km Run

1 Adrien Toulet - 0:31:52

2 Raphael Gérard - 0:34:46

3 Thomas Leung For Sang -0:35:01

AQUATHLON U10,U12 - U14 Male Distance 625 m Run x 250m SWIM X 625 m Run

1 Mason Hau YOUTH - 21:38:64

AQUATHLON U10,- U12 -U14 Female: Distance 625 m Run x 250m SWIM X 625 m Run

1 Keshinibye Ardjoon - YOUTH - 18:59:68

U 15-TRI- DISTANCE FEMALE : 200 M Swim x 5 Km Bike x 1.25 Km Run

1 Tessa Newaj - 0:23:25

2 Keira Rajabalee - 0:27:15

3 Tea Newaj - 0:27:37

U15-TRI- DISTANCE MALE : 200 M Swim x 5 Km Bike x 1.25 Km Run

1 Louis Vallet - 0:25:41

2 Adam Rajabalee - 0:28:35