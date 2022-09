Cote d'Ivoire: En mission au Vatican- Madame Dominique Ouattara visite l'Hôpital Bambino Gesu du Saint Siège

Madame Dominique Ouattara, Présidente de la Fondation Children Of Africa a visité l’Hôpital pédiatrique Bambino Gesu du Vatican, le vendredi 16 septembre 2022, à Rome. A – t-on appris ce matin de sources proches du cabinet de la Première Dame à Abidjan.

Cette visite qui s’inscrit en marge de la visite officielle au Vatican de S.E.M. Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d’Ivoire, du 15 au 17 septembre 2022, a permis à l’épouse du Chef de l’Etat de découvrir cet hôpital vieux de plus 150 ans.

Madame Dominique Ouattara, lors de cette visite, était accompagnée de Madame Nadine Sangaré, Directrice de la Fondation Children Of Africa.

Deux moments importants ont marqué cette visite de travail à l’Hôpital Pédiatrique Bambino Gesu du Saint Siège à savoir la rencontre avec Madame Mariella Enoc, la Présidente de l’Hôpital et la visite de deux services de l’établissement de santé.

Au cours de la rencontre ces deux personnalités, qui se rencontrent pour la première fois, ont échangé surtout sur les activités respectives de leurs institutions respectives.

Bien évidemment, la Présidente de la Fondation Children of Africa et initiatrice de l’Hôpital mère-Enfant de Bingerville fondé en 2018, a exprimé un vif intérêt à coopérer avec cet hôpital de l’Etat du Vatican.

Les échanges entre les deux personnalités, soucieuses de la santé et le bien-être des enfants, ont permis de relever les domaines de l’oncologie, de l’orthopédie et de la chirurgie réparatrice comme des secteurs potentiels de coopération.

Séance tenante, les deux parties ont adopté et signé un mémorandum d’entente liant l’Hôpital pédiatrique Bambino Gésu du Vatican et l’Hôpital Mère-Enfant Dominique Ouattara de Bingerville. Ce mémorandum vise d’une part, à œuvrer de concert en vue de la promotion et de protection de la santé de la population la plus vulnérable, et d’autre part, à travailler au renforcement et au développement de la coopération entre ces deux hôpitaux dans le domaine des soins pédiatriques.

Par la suite les deux Présidentes ont procédé à la visite de l’hôpital, notamment des services de Néphrologie et des urgences où la qualité des équipements et le professionnalisme des praticiens ont été appréciés par la Présidente de la Fondation Children Of Africa.

Au terme de la rencontre, Madame Dominique Ouattara et son hôte ont procédé à un échange de cadeaux, au nombre desquels figurait le bon chocolat de Côte d’Ivoire, en souvenir de cette première visite

Légende photo : La Première Dame Dominique Ouattara visite ici l’Hôpital pédiatrique Bambino Gesu du Vatican. ( Ph : Bm)